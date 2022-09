28 Fragen: Nils Frahm

Der Fragebogen, den der Schriftsteller Marcel Proust „in seinem Leben dreimal ausgefüllt hat”, war als Herausforderung an Geist und Witz in den Pariser Salons des späten 19. Jahrhunderts so beliebt wie als Rubrik in den 1980er Jahren im Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben ihn für Nachtleben und elektronische Musik angepasst und legen ihn Musiker:innen und Akteur:innen der Szene vor.

Nachdem vor Kurzem sein dreistündiges Albumepos Music For Animals erschien, hat sich Nils Frahm durch unseren Fragenslalom geschlängelt. Der gebürtige Hamburger ist einer der Gründe, warum sich junge Leute seit einigen Jahren wieder in Konzerthäusern tummeln.

Frahms Sound verbindet Klavierkonzert und Ambientausflug. Die Synthesizer grätschen in den Flügel, die Orgel pfeift durchs digitale Delay – für manche Zuhörer:innen gleichen seine Konzerte sogar Zeremonien. Klar, dass Frahm sich selbst als „gottesfürchtigen” Menschen bezeichnet.