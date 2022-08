Die Discwoman-Crew (Foto: Presse)

Am Freitag gab das New Yorker Kollektiv in einem Instagram-Post das Ende der achtjährigen Discwoman-Ära bekannt. Von nun an möchten sich die Beteiligten ausnahmslos auf ihr zweites Projekt, die aus dem Kollektiv gewachsene Agentur DW Artists, konzentrieren. Ihren Fokus legen sie auf deren Expansion und die Aufnahme neuer Künstler:innen.

Gegründet wurde Discwoman 2014 von Frankie Decaiza Hutchinson, Christine McCharen-Tran und Emma Burgess-Olson alias Umfang. Das Kollektiv kämpfte einerseits für die Gleichberechtigung von Frauen sowie Non-Binary-Personen in der Szene und unterstützte marginalisierte Gruppen, indem es Gigs organisierte oder deren Sets veröffentlichte.