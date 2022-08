Unikat der Designer Elsa4toy und Sabotage; Techno, Berlin und die große Freiheit im Kraftwerk (Foto: Simon Popp)

Am 5. August wurden zwei Exponate aus der Ausstellung Tresor 31 Techno, Berlin und die große Freiheit im Kraftwerk entwendet. Bei den Ausstellungsstücken handelt es sich um zwei Jacken der Designer Elsa4toy und Sabotage. Der Berliner Tresor wendet sich nun mit einem Instagram-Post an die Öffentlichkeit, bittet um mögliche Informationen und appelliert an die Rückgabe der beiden Unikate. Diese können ab sofort anonym und ohne rechtliche Konsequenzen in der Köpenicker Str. 70 abgegeben werden. Eine postalische Rückgabe ist ebenfalls möglich.

Die beiden Jacken sind 1994 aus den Bannern der Party Love Nation entstanden, die im Rahmen der Loveparade 1992 stattfand. Die Produktion wurde auf 100 Einzelstücke limitiert. Jede Jacke ist durch ihr einzigartiges Muster ein Unikat und spiegelt die Beziehung elektronischer Musik zur Mode der Neunziger wider. Die beiden Jacken stammen aus dem persönlichen Archiv der Designerin Elsa Wormeck alias Elsa4toy.