Madalyn Merkey (Foto: Presse)

Zwei Jahre war es ruhig um das Meakusma. Grund dafür waren zum einen die schweren Überschwemmungen in Ostbelgien sowie die weltweite Pandemie. Nun feiert das Festival in Eupen seine Rückkehr. Mit einem vielseitigen Line-up geht es am 1. September zurück an den Start.

Vier Tage lang wird das Gelände des Alten Schlachthofes von DJs, mit Konzerten und Installationen bespielt. Im Mai berichteten wir bereits über das geplante Line-up, in dem es nun zu Änderungen kam, wie die Veranstalter:innen angekündigten.

So wird DJ Python vom Briten Ossia ersetzt, der mit seinem rauen und wurzelhaften Techno den Kühlraum des Schlachthofes in eine klirrende Kapsel verwandeln wird. Die bildende Künstlerin Franziska Windisch füllt mit einer performativen Klanginstallation das Line-up. Sie wird die Grenzen der akustischen Wahrnehmung überschreiten und für ein besonderes Hörerlebnis der Besucher:innen sorgen.

Außerdem wird Phillipp Matalla mit seinen locker-trippigen Beats ein Feuerwerk auf dem Boden des Alten Schlachthofs abbrennen. Auch neu im Programm ist die Komponistin Madalyn Merkey. Sie lockt mit einer sphärischen Performance, die menschliche Stimmen moduliert und dabei eigentümliche Klänge erzeugt.

Weitere Infos zum Line-up findet ihr auf der Website des Meakusma.

Groove präsentiert: Meakusma Festival 2022

1. bis 4. September 2022

Tickets: Festivalpass 100 Euro, Tagestickets variieren

Eupen

Belgien