Musik, aber genauso auch Kunst und Gesellschaftskritik: Zum fünften Mal findet das Balance Club Culture statt, dieses Jahr im Herbst. Vom 30. September bis zum 3. Oktober wird es in verschiedenen Leipziger Clubs und Räumen nachts wie tagsüber stattfinden. Ein Format für zukunftsgerichtete Clubmusik und Partys zu sein, ist den Kurator:innen genauso wichtig, wie gesellschaftliche Zustände und Missstände zu reflektieren – insbesondere auch jene, die im Raum Club aufeinandertreffen und sichtbar werden.

„Diskurs” soll hierbei keine Worthülse bleiben, Musik aber auch nicht in den Hintergrund treten: Mit DJ Fuckoff, u.r.traxx oder AGY3NA im Musikprogramm wird das klar. Das Duo BBB_ arbeitet bereits an den Schnittstellen von Musik zu Performancekunst und Philosophie. Und zahlreiche weitere Disziplinen werden im Diskurs- und Kunstprogramm des Balance Club Culture in Kontakt gebracht.

In den Nächten finden Raves und Konzerte im Institut für Zukunft, mjut oder im UT Connewitz statt, das ausgedehnte Tagesprogramm in der Garage Ost auf der Eisenbahnstraße sowie in der Sportetage Süd. Der diesjährige Festivalschwerpunkt lautet „In:Visibilities” und fokussiert verborgene Strukturen, Krisen und Verletzungen.

Groove präsentiert: Balance Club Culture 2022

Tagespässe: ab 16,50€

Leipzig

Verschiedene Orte