Melchior & Pronsato (Foto: Presse)

Das Comeback von Thomas Melchior und Bruno Pronsato führt zu einem neuen Release ihrer zweiteiligen EP-Reihe Nijinski Picnic. Unter dem Namen Melchior & Pronsato veröffentlichte das DJ-Duo bereits 2010 seine erste gemeinsame EP, danach war es lange still. Nun folgt Nijinski Picnic Part Two – eine aus drei Tracks bestehende EP, die unter dem Label Foom Music erscheinen wird.

Der Titel „Candidate” eröffnet die von 808-Drums durchzogene Platte. Mit diesem feierlichen Start ist „Candidate” gleichzeitig der zuletzt aufgenommene Track der EP, welcher während des Lockdowns in den Melchiors Deep Sound Therapy Studios in Berlin entstand. Auf sechseinhalb Minuten pumpen Beats in rhythmischer Gleichmäßigkeit – fast so, als würden die Hörer:innen in eine stampfende Dauerschleife verwickelt werden. Hier und da kreisen zerschnittene Vocals über den Track, von denen nur erahnt werden kann, was genau gesprochen wird. Egal! Der Song braucht keine verständlichen Lyrics, um die Message seiner Produzenten zu enthüllen: Auf bebendem Boden bis zum Sonnenaufgang tanzen.

Hört hier in unsere exklusive Trackpremiere von „Candidate”:

Nijinski Picnic Part Two

Candidate Cumulus Ruckus (Back-Version) Nijinski-Picknick (Bells-Version)

VÖ: 9. September 2022

Format: Digital, Vinyl