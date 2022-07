DJ Durstlöscher

DJ Durstlöscher (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

1. Rave Racers – Speed Way EP [Self released]

2. Tim Reaper & Comfort Zone – Banoffee Pies White Label Series 01 [Banoffee Pies Records]

3. The Higher – The Core [XL Recordings]

4. Passing Currents – SMILEs [Self Released]

5. DJ Vibes & Hattrixx – You Can Make It/Something Divine [Return Of The Vibe]

6. Aexhy – I’ll Never Leave A Club Again [Self released]

7. DJ Detox – RM12009 [R.A.N.D Muzik]

8. HUMAN PART – .ZIPTAPE [Self released]

9. WIXAPOL + DER OWNER – WIXPLOSION [Self released]

10. 4625 – 4625-002 [Self released]



LPs:

1. Skee Mask – Compro [ILIAN TAPE]

2. DJ Camgirl – CANNON / Problems [Doom Trip]

3. haircuts for men – когда зло господствует [PRISON TAPES]

Dam Swindle

Dam Swindle (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

1. Dam Swindle – Body Control [Heist Recordings]

2. Eden Burns – super stroke [Public Posession]

3. Ladymonix – High Notes [Frizner Electric]

4. Makèz feat Ava Lavá – Holy Sun [Heist Recordings]

5. Matisa – selling of all, the brain! [On Loop]

6. Choopsie – Forgot to blink [Fantastic Voyage]

7. Move D – The Circle [Source records]

8. Nenor – How Can I Be Free (feat Jenny Penkin) [Razor ’n Tape]

9. Eli Escobar – Just Work [Night people NYC]

10. Kabbala – Ashewo Ara (Dave Lee Afro Fusion Mix) [Z records]



LPs:

1. Nu Genea – Bar Mediterraneo [NG records]

2. Harvey Sutherland – Boy [House Anxiety]

3. Mim Suleiman – Poa [Bubbletease Communications]

Judith van Waterkant

Judith van Waterkant (Foto: Dennis Sabisch)

Tracks/EPs:

1. Fejka – Pulsing [Ki]

2. Frida Darko & Atric – Low Battery [Serafin Audio]

3. Losless – Alter Shape [Just This]

4. Bonfante – Aldeapolis [3000Grad Records]

5. RSS Disco – Marking Time, Johanna Knutsson Remix [Mireia Records]

6. Avem – Crimson [AVEM]

7. Ron Flatter – Glorylooper [Ritter Butzke Records]

8. Ziger – Feel The Bass, Propellar Remix [ICONYC]

9. Andys Echo – See Me Fall [Stil vor Talent]

10. Deenara – Happy Made, Stephan Zovsky Remix [3000Grad Records]



LPs:

1. Niki Sadeki – Her Fire [Quetame]

2. Stavroz – Mindibu [Moodfamily]

3. Arutani – Intertwined [Laut und Luise]

K. Klassik

K. Klassik (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

1. Man/ipulate – Eternity EP [Certain Music]

2. Josh B – Covid 1992 EP [Not On Label]

3. Justin Time – Unreleased Classics Vol. 1 EP [Just Another Label]

4. Siu Mata & Amor Satyr – Speed Dembow Vol. II EP [WAJANG]

5. Various Artists – Anniversary Sampler 04 [Gestalt Label]

6. Ambien Baby – Taste The Bass EP [Delicate Records]

7. Mabel – My Body Is A Tent EP [DMO]

8. Komponente/Kurilo – Etat [Trance Pandemic]

9. Solar Plexus – Solar Plexus 2 [Entity Records]

10. Gary D – Love Is An Ocean [Container Records]

LPs:

1. Accelerationism – UTECD003 [UTE.REC]

2. Roza Terenzi & D. Tiffany – Edge Of Innocence [Delicate Records]

3. Jon Hassell – Listening To Pictures (Pentimento Volume One) [Ndyea]

Klympt

Klympt (Foto: Presse)

Tracks/EPs:

1. Jon Buccieri – The Black Jungle [Not On Label]

2. Big Ang – Ignition [Niche]

3. Josh B – Such A Feeling 2020 [Not On Label]

4. Jook – Pulse J VIP [Reloadz]

5. Rassan – Rota De Fuga [Deep In Dis Intl.]

6. Headland – Garbo (Epoch Regarb) [System Music]

7. Bufo Bufo – Bobtail [Art Of Dark]

8. Blu Terra – Ooze (Sarah Farina rmx) [Céad]

9. Zomby – Spliff Dub [Warehouse Raves]

10. Cassius Select – Fish Tek [Bruk]



LPs:

1. DJ Swagger – Minor Major Grand Schemes [Goddess Music]

2. V.A. – Messages From The Parazone [Parallax]

3. Dylan Henner – The Invention Of The Human [AD93]

Sean Brosnan

Sean Brosnan (Foto: Rob Jones)

Tracks/EPs:

1. Cassy – Fits Together [Heideton Records]

2. Peggy Gou – I Go (Soulwax Remix) [Gudu Records]

3. Rony Rex – Direct Me [Needwant]

4. Ladymonix – Track 39 ft. Rashida [Friznerelectric]

5. Eden Burns – Choir Song [Public Possesion]

6. Redshape – Bonuz Me [Running Back]

7. Midnight Sky – All That Glitters [Future Disco]

8. Barbara Tucker – Beautiful People (Obskur Remix) [Strictly Rhythm]

9. Sam Ruffillo & BPlan – Mediterranea [Toy Tonics]

10. Bondax & Dur dur Band – Yabaal To London [Future Disco]



LPs:

1. Horse Meat Disco – Back to Mine [Back To Mine Records]

2. Various – Future Disco Poolside Sounds [Future Disco]

3. Tom VR – Please Keep Shimmering [All My Thoughts]