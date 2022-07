The Blaze (Foto: Presse)

Eine ganze Dekade nach ihrer ersten Impulsiv-Party unter einer Brücke feiert die Naturklang-Community nun ihr zehnjähriges Bestehen mit dem Festival The Castle. Am Wochenende vom 24. bis 25. September findet die Veranstaltung im Landesmuseum Zürich statt – der erste Outdoor-Rave im Innenhof des Gebäudes.

Landesmuseum Zürich

Seit zehn Jahren leitet Felix Ruoff das zehnköpfige Eventlabel und fokussiert sich von Beginn an auf qualitative Line-ups und imposante Locations. Für ihn seien ein roter Faden innerhalb des Klangkostüms sowie einzigartige Venues unabdingbar, um eine ansprechende Atmosphäre zu garantieren. Von Massenveranstaltungen mit riesigen Sponsorentafeln halte er nicht viel. Nur Orte in der Natur würden die Kraft zur Entfaltung und Entspannung besitzen.

Das alles trifft auf The Castle zu. Mit dabei ist unter anderem Dixon, der für das Naturklang-Jubiläum ein exklusives Extended-Set spielen wird. Das Live-Set von Agents of Time wird zum ersten Mal vor dem eigentlichen Release-Datum 2023 performt. Das war es aber noch nicht mit den Premieren, denn am letzten Tag des Festivals gibt es minimalen Electro-French-House von The Blaze, die noch nie zuvor in Zürich gespielt haben. Ergänzend zum Musik-Spektakel wird es an beiden Tagen eine klassische Ballet-Performance unter der Leitung von Chandler Hammond geben, um alle Sinne gleichermaßen zu bedienen.

Die Veranstalter:innen arbeiten mit Lambda Labs zusammen, um das bestmögliche Klangerlebnis zu garantieren. Im Landesmuseum fliegen sie zum ersten Mal ein 120-Grad QX-3-System ein. Das Konzept von Naturklang basiert auf einer Symbiose von Natur und elektronischer Musik. Ähnlich wie die Kräfte der Natur kann auch Techno Wirkungen entfachen, die unvorhersehbare Empfindungen evozieren. In beiden Fällen passt sich die tanzende Menge ihrem Kontext an, gibt sich ihren Gefühlen hin und verschmilzt unter dem Credo „Just be” mit Musik und Umgebung. Eine einmalige Show, die einen Besuch in Zürich definitiv wert ist: Nice people dancing to good techno music.

Groove präsentiert: Naturklang – The Castle



24. und 25. September 2022

Naturklang Crypto Ticket: ca. 70€

Landesmuseum Zürich

Museumstrasse 2

8001 Zürich

Schweiz