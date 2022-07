Shed 2016 auf dem Melt (Foto: Groove / Super Quiet)

2012 – in diesem Jahr wird René Pawlowitz alias Shed vermutlich am meisten mit 50 Weapons assoziiert. Auf dem Labelprojekt von Gernot Bronsert und Sebastian Szary alias Modeselektor erschienen zwischen 2006 und 2016 50 Releases, meistens EPs. Shed taucht im mittlerweile abgeschlossenen Labelkatalog immer wieder auf, allein 2012 zweimal: mit der EP The Praetorian / RQ-170 und dem Longplayer The Killer, der vor zehn Jahren für einiges Aufsehen sorgte.

Im Juli des Jahres haben wir den Berliner Produzenten mit Brandenburger Wurzeln nach seinen aktuellen Favoriten gefragt. Und eine Liste wuchtiger Stücke erhalten, die bis in die frühesten Neunziger zurückreicht und zweifelsohne als Pool von Einflüssen und jahrelanger Prägung gelesen werden muss. Darunter Hardcore, belgischer Acid, ganz früher Breakbeat, Underground Resistance und Ravehymnen von 1991. Genau, das hier ist Shed-Material.