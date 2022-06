Lafawndah (Foto: Presse)

Nordwestlich von Mailand befindet sich das sogenannte „Kleine Versailles” von Italien, die Villa Arconati, seit 2014 Residenz des Terraforma. Vom 1. bis 3. Juli finden dort wieder Klangexperimente, avantgardistische Darbietungen und ausgelassene Clubnächte statt.

Das Festival präsentiert nach einer dreijährigen Zwangspause das finale Musikprogramm mit Aaron Dunkies, Autechre, Ange Halliwell, Crystallmess, Donato Dozzy, DJ FATi, Lafawndah, Higher Intelligence Agency, PLO Man, DJ Red, Sofie Birch und Valentina Magaletti.

Zudem kündigen die Veranstalter*innen neue Bühnen am Ufer des Sees im Bereich des Campingplatzes an. Was einige jetzt vielleicht beunruhigen mag, hat eine durchdachte Funktion: Die Bühnen werden ausschließlich morgens von seichten und verträumten Ambient-Acts bespielt, die verschlafener Raver*innen entspannt in den Tag begleiten oder Nachteulen leicht in den Schlaf wiegen sollen.

Das Programm orientiert sich an der Architektur der umliegenden Gärten und wird von zeitgenössischen Kunstinstallationen begleitet. Das Festival folgt einem klaren Storyboard, in dem zu jedem Akt vom Künstler Space Caviar eine kleine Geschichte konzipiert wurde.

Dem Festival war es schon immer ein großes Anliegen, Nachhaltigkeit zu diskutieren. Dieses Jahr soll sich das ändern, Vorträge, Gesprächsrunden und Workshops wird es nicht geben. Einerseits möchte man den Fokus ganz auf die Musik legen, andererseits lieber in die Offensive gehen, anstatt bloß Debatten über mögliche Naturschutzkampagnen zu führen. Der Grundstein wird mit dem Projekt der Restauration des historischen Garten-Labyrinthes der Villa gesetzt. Zusätzlich wird es anschließend an das Festivalwochenende eine zweijährige Wiederaufforstung des Campingplatzes geben, wozu mehr als 100 Bäume gepflanzt werden, die in ihrer Anordnung einem Bepflanzungskonzept von Joseph Beuys folgen.

1.-3. Juli 2022

Tickets: ab 120 €

Villa Arconati — FAR

(Castellazzo di Bollate)