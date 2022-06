Vor einigen Wochen wurde Zoe Zanias im Berghain Opfer eines Needle-Spiking-Angriffs. In den sozialen Medien kritisierte sie auch den Umgang des Clubs mit dem Vorfall. Das Berghain reagiert nun mit einem neuen Awareness-Programm, das auf der Website des Clubs veröffentlicht wurde.

In dem Awareness-Konzept werden allgemeine Hinweise zu Gesundheit und Wohlbefinden beim Feiern gegeben, zu einem reflektierten Drogenkonsum geraten und an ein solidarisches Miteinander appelliert. Zudem empfiehlt der Club, bei physischen sowie psychischen Beeinträchtigungen und Übergriffen aller Art das hauseigene Awareness-Team aufzusuchen und ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ferner wird Besuchenden ab sofort die Option geboten, dem Club nachträglich Beschwerden und Verbesserungsvorschläge per E-Mail zukommen zu lassen.

Ergänzend werden Notfalldienste, medizinische Anlaufstellen und Opferhilfen in Berlin aufgelistet, um auf deren Existenz aufmerksam zu machen.



Nach dem bereits erwähnten Vorfall wurden keine weiteren bestätigten Needle-Spiking-Attacken im Berghain verzeichnet.