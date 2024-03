Sónar Lisboa 2024: Festivalstimmung in Portugals Hauptstadt erleben

Das Sónar Lisboa findet vom 22. bis 24. März 2024 in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt. Über 50 DJs und Musiker:innen treten auf drei Bühnen im Zentrum der Stadt auf. Neben Headliner-Acts wie I Hate Models, Paul Kalkbrenner, Erol Alkan und Sevdaliza kündigen sich auch lokale Künstler:innen an – darunter der „Godfather of Portuguese Electronic Music” Rui Vargas.

Außerdem stehen Workshops, Diskussionsrunden, Masterclasses und Kunstperformances auf dem Programm. Warum sich ein Ausflug nach Lissabon lohnt, lest ihr in unserem Festivalbericht von 2023. Wer danach noch immer nicht eingestimmt ist, findet in der SónarMix-Reihe mit Sets von CC Disco, Jennifer Loveless und Perel Gründe für einen Abstecher zum Sónar Lisboa 2024.

GROOVE präsentiert: Sónar Lisboa

22. bis 24. März 2024

Pavilhão Carlos Lopes, Lissabon

Tickets: ab 80 Euro