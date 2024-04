Vom 19. bis 21. Juli 2024 findet wieder die Nation of Gondwana statt. Das Realitätsfluchtfestival, keine halbe Stunde vom Berliner Hauptbahnhof entfernt, feiert dieses Jahr ein paar Jubiläen: Es ist die 30. Nation insgesamt und die 25. im brandenburgischen Grünefeld. Gründe genug, um sich mal das Line-up anzusehen.

Das findet sich aber nicht auf der Homepage. Wer wissen will, wer auf dem Nation-Acker zwischen Birke und See zur runden Sause auftreten wird, muss bei einer – Achtung, Panikattacke für alle unter 30 – Hotline anrufen. Das ist ziemlich Neunziger und auch sonst ganz cool, die Nummer findet man demnächst auf handlaminierten Flyern (noch so ein Rückblicksding) und ausnahmsweise auch bei der GROOVE: 030-75439342, bitteschön!

Der Ticketvorverkauf startet am 11. April 2024 ab 12 Uhr, dabei ist man ab knappen 210 Euro. Für weitere Informationen: bei der Hotline anrufen und sich so fühlen, als wäre gerade 1995.

GROOVE präsentiert: Nation of Gondwana 2024

19. bis 21. Juli

Grünefeld, Brandenburg

Tickets: 208,42 Euro (via TixforGigs.com)