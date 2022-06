DJ Detox

EPs/Tracks:

1. Rassan – Don’t Hesitate EP [DIDWAX002]

2. Detroits Filthiest – Accept No Substitute [Casa Voyager]

3. Various Artists – Ba Dum Tish [GOSU12002]

4. Greazus – Phantasia EP [Defrostatica]

5. P.Vanillaboy – Many Me EP [Goddess Music GOD003]

6. Friedrich Ernst – The Wildstyle Fusion [Self Learning System]

7. Robyrt Hecht – Type EF [Clear Memory]

8. Alphonse, Miki – Moments in / Imprinting Day [OCD.SsxOYSTER]

9. Lost & Found /PJ Bridger – The Lost Bridge EP [+98 Records]

10. Compilation CJA02 [Criminal Justice Act]

LPs:

1. DJ Pirna – Prehistoric Passion [Former City Records]

2. Alien FM – Original Broadcast [Puzzlebox]

3. Roberto Auser – Touch Your Fear [Lunatic]

Elisa Elisa

EPs/Tracks:

1. The Checkup, Karmina Dai [Let Loose]

2. Elisa Elisa – Bring The Beat Back [Bambossa Records]

3. Anané – You’re So Sweet, DJ ERV Re-Work [Vega Records]

4. Kristin Velvet – Drop It [Arms & Legs]

5. Amy Dabbs – Four Track Mind [Dabbs Traxx]

6. Anja Schneider – Aperol Spritz [Hive Audio]

7. JAMIIE – Mussoya [Monaberry]

8. Robert Owens, Alinka, Joyce Muniz – Midnight Ride [He.She.They Records]

9. youANDme, Kristina Sheli – Moment [DFTD]

10. Elisa Elisa – Djembe Talk [Bambossa Records]

LPs:

1. Cinthie – DJ Kicks [!K7 Records]

2. Gledd – Osun [Cacao Records]

3. Anané & Louie Vega – Expansions In The NYC [Nervous Records]

Hybrasil

EPs/Tracks:



1. Hybrasil – Nera [Awesome Soundwave]

2. Ignez – Nadi [Token]

3. Terrence Fixmer – Countdown [Planet Rouge]

4. Arthur Robert – Metamorphosis Part 1 [Figure]

5. SND & RTN – Chain Reaction [Planet Rhythm]

6. B.Riley – CTRL008 [CMND CTRL]

7. Allan Feytor – Double Nucleus [Modularz]

8. Cari Lekebusch – Seen [H-Productions]

9. Zenker Brothers – Hidden Shelter [ilian Tape]

10. El Joven Prisionero – Sesiones Mercurio.1 [Polegroup]



LPs:



1. Hybrasil – 2051: Enter the Droid [Awesome Soundwave]

2. Reosc – Reosc!llate [Elevator Program]

3. Mark Broom – 100% Juice [Rekids]

Kristin Velvet

EPs/Tracks:

1. Daniel Steinberg – The Brain [Arms & Legs]

2. Josh Wink – Balls Back [Ovum]

3. Kristin Velvet – Eat the Drum (Prok I Fitch Eat the Bass Remix) [Arms & Legs]

4. Daniel Steinberg – Freakzone [Arms & Legs]

5. Spencer Parker – Kiss [Saved]

6. Jerk Boy feat Mike Dunn – Keep It On (Kristin Velvet Remix) [Refuge Recordings]

7. Kristin Velvet – Straight On [Arms & Legs]

8. Honey Dijon, Mike Dunn – Work geat Dave Giles [Classic Music Company]

9. DJ Disco – Stamp Your Feet (Re-mastered Extended Edit) [KlubKontol]

10. Marco Dassi – Stabbish [Dive Records]

LPs:



1. Various Artists – Deep Cutz [Dirtybird]

2. Various Artists – Fabric Presents Tsha [Fabric]

3. Dance System – In Your System [System Records]

Modul Kollektiv

EPs/Tracks:

1. Avidus – Her Step Out of the Dark [ATLANT]

2. Adriatique, Marino Canal – Home feat. Delhia De France (Mind Against Rmx) [SIAMESE]

3. DJ Koze – Drone me up, Flashy feat. Sophia Kennedy (&ME Remix)

4. Doctors on Decks – Now (Tube & Berger x Modul Kollektiv Rmx) [ZEHN]

5. Andy’s Echo – Fire (Dirty Döring Rmx) [KATERMUKKE]

6. Jos & Eli – Sabotage [ODD ONE OUT]

7. Echonomist – Street Of Tel Aviv ft. Danik [MULTINOTES]

8. WhoMadeWho, Rampa – UUUU [EMBASSY ONE]

9. Konstantin Sibold – Madeleine [INNERVISIONS]

10. &ME, Rampa & Adam Port – The Day I Met You (feat. Solomun) [KEINEMUSIC]

LPs:

1. Recondite – Taum [PLANGENT]

2. HVOB – Too [PIAS]

3. Bonobo – Fragments [Ninja Tune]

Sync

EPs/Tracks:1. DynArec – Murder is the Number [Cultivated Electronics]

2. Lake Haze – Osmisis [CE LTD]

3. V/A – Dark Planet [Avoidant]

4. DeFeKT/Jensen Interceptor – Free Your Mind [Tresor]

5. QNTM_CTRL – The Eagle and the Senses [Obtran]

6. Transparent Sound – Freaks Frequency [Transparent Sound]

7. Anthony Rother – Bad Manners 9 [Bad Manners]

8. ARU U / Radioactive Man – the Houghton blues [ARU]

9. Morphology – Destroit [Altered State]

10. Social Rhythm – Love on another Planet [Obtran]

LPs:

1. V/A – Emerging [Cultivated Electronics]

2. Morphology – Twelve [Firescope]

3. Photodementia – IMG000 [Weme]