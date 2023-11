Ukraine: Mini-Doku zeigt Kiews Technoszene im Krieg

Mit Kyiv’s techno scene and Russia’s war ist eine Dokumentation der Deutschen Welle über die Kiewer Technoszene erschienen. Sie beschäftigt sich mit den Veränderungen innerhalb der Szene seit Beginn des russischen Angriffskrieges. In 25 Minuten wird von den Zuständen vor Ort berichtet und mit welchen Mitteln die Bevölkerung den Wiederaufbau in Angriff nimmt. Die Dokumentation lässt sich auf dem YouTube-Kanal DW Documentary streamen.

Kyiv’s techno scene and Russia’s war begleitet die drei Künstler:innen Dasha, Vika und Sasha aus der Kiewer Technoszene. Im Mai 2022 verließen sie ihre normalen Jobs und gründeten die Initiative „Repair Together”, um ihr Heimatland wieder aufzubauen. Im Gegensatz zu anderen Hilfsinitiativen verbindet diese den Wiederaufbau mit Gemeinschaft, Kreativität und Musik. Während des Sommers 2022 lockten ihre „Construction Raves” hunderte Freiwillige an, um zerstörte Dörfer in der Nordukraine aufzuräumen und wieder aufzubauen.