Courtesy: Merchandise-Fundraising für die Ukraine

Courtesy ruft die Aktion Merch Ltd. Ukraine ins Leben, mit der Spendengelder für die Ukraine gesammelt werden sollen. Über den Bandcamp-Shop ihres Labels Kulør werden am 20. Juli acht einzigartige Caps verkauft, die von verschiedenen Künstler:innen beigesteuert wurden. Der Erlös wird an den K41 community fund gespendet – ein Hilfsprojekt des Kiewer Kollektivs ∄.

Teil von Merch Ltd. Ukraine waren auch Courtesys Bemühungen um Spendengelder, für die sie ein privates DJ-Set und ihre Plattensammlung verloste, sowie das Booking der ukrainischen Künstler Dim und Dim Ettra im Rahmen der Kulør-Nacht im Berghain.

Mit Merch Ltd. Ukraine wolle Courtesy nicht nur Geld für die Ukraine sammeln, sondern auch darauf hinzuweisen, dass die Jugend im Land stark vom Krieg betroffen ist. Die Aktion solle den Menschen eine Plattform bieten.

Courtesy kündigte zuletzt ihr Debütalbum fra eufori an, das am 12. September erscheinen soll.