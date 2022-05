Wir berichteten über den Tod einer Besucherin des Bang Face Weekenders in Pontins Southport Holiday Park. Der Vater der aus Bristol stammenden Verstorbenen bestätigte nun, dass es sich bei der Toten um seine Tochter Ellen Percival handelt. Sie verstarb am 6. Mai im Southport General Hospital.

Ellen Percival war als DJ Mooncup in der Musikszene Bristols durch ihre Residency bei Noods Radio und Spoken-Words-Veröffentlichungen bei Rye Wax bekannt. Rachael Williams und Watson Christopher von Rye Wax haben postum eine Radiosendung von DJ Mooncup zur Verfügung gestellt. In der „Witchcraft in the Thames Valley” betitelten Wort- und Klangcollage erforscht Mooncup die Geschichte der Hexerei in besagter Gegend in Südostengland. Rye Wax haben in ihrem Instagram-Feed auch einen Nachruf für die Musikerin veröffentlicht.

„Ellen war eine Naturgewalt”, schreibt ihr Vater. „Ich bin ausgesprochen stolz auf meine Tochter. Sie hat in 33 Jahren mehr angepackt als viele Menschen in der doppelten Zeit. Ellen und [ihr Freund] Oli hatten gerade ein Haus in Bristol gekauft. Sie sprachen davon, möglicherweise eine Familie zu gründen. Und sie hatten einen schöne Kater, Arthur. Ellen liebte ihren Job in der Bibliothek der Bristol University, sie hatte ihren Master of Science in biologischer Dokumentation abgeschlossen, und sie genoss ihre Tätigkeit als Club- und Radio-DJ. Sie hatte immer eine ganze Reihe von Projekten am Laufen.”