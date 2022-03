E-Werk (Foto: Christian Jung)

Wie wir bereits berichteten, veranstaltet das Pallas-Kollektiv vom 24. bis zum 27. März das Debüt seiner Temporary-Club-Reihe im Berliner E-Werk. Von Donnerstag bis Sonntag ist die geschichtsträchtige Location erstmals seit 1997 wieder als Clubraum erlebbar und zieht mit einem gewaltigen Line-up in die heiligen Hallen. Die Groove verlost 3 x 2 Tickets für eine Clubnacht eurer Wahl.

Dabei wird der Freitag vom Berliner Kollektiv Concrete kuratiert und lockt beispielsweise mit Acts wie Gabber Eleganza, Nikki Istrefi und dem Acid-Großmeister Chris Liberator. Am Samstag übernimmt Voxnox mit unter anderem DJ Tanith, Brutalismus 3000 oder Local Suicide, und zum Closing am Sonntag präsentiert dann Hard Trade Berlin DJ Killing oder Indigo Plateaux. Die vollständigen Line-ups könnt ihr auf der Website von Pallas nachlesen.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt bitte eine E-Mail mit dem Betreff Pallas2022 an gewinnen@groove.de. In die Mail schreibt ihr euren vollen Namen sowie den vollen Namen eurer Begleitung und das Kollektiv, dessen Party ihr besuchen wollt – also Concrete, Voxnox oder Hard Trade. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, der 10. März.