Honey Dijon (Foto: Presse)

Der Countdown für das Debüt des Sónar in Lissabon läuft. Bei der Eröffnungsausgabe vom 8. bis 10. April 2022 werden über 70 Shows geboten, die wie gewohnt am Tag und in der Nacht stattfinden. Tagsüber öffnen verschiedene ikonische Locations der Stadt ihre Türen. Für das Nachtprogramm mit Konzerten, DJ-Sets und audiovisuellen Erlebnissen wurde nun die erste Line-Up Ankündigung mit fast 40 Acts erweitert.

Die Sónar-by-Day-Aktivitäten beginnen mit einem umfangreichen Programm an Vorträgen, Workshops, Debatten, Demos, immersiven Erfahrungen und Ausstellungen sowie Begegnungen zwischen Fachleuten und der breiten Öffentlichkeit. An drei Tagen wird das Programm mit Hilfe von virtueller Realität, künstlicher Intelligenz und visueller Kunst das Thema Nachhaltigkeit beleuchten. Dazu bringen Honey Dijons beschwingte Mischung aus Disco, House und Techno oder Jayda G das Publikum tagsüber zum Tanzen. Obendrauf gibt’s eine Fusion aus Breaks und UK-Garage von Overmono oder Sampletronica des französischen Duos Polo & Pan.

Sónar by Night bietet hochkarätige Live-Auftritte, etwa von der venezolanischen Künstlerin Arca, die zum ersten Mal in Lissabon spielt und ihr hochgelobtes Quartett aus in den letzten Jahren veröffentlichten Alben vorstellt. Außerdem erklingen Electro von DJ Stingray 313 oder emotionale Clubmusik von Dixon. Weitere Highlights: Nina Kraviz, ein Live-Set von Leon Vynehall, FJAAK und Ellen Allien b2b Dr. Rubinstein und zum Abschluss die Ausgelassenheit von rRoxymore.

GROOVE präsentiert: Sónar Lissabon 2022

08. bis 10. April 2022

Tickets: von 42€ bis 286€

Line-Up: Acid Alice, Ana Pacheco, Anah, Arca, Aril Brikha live, Bicep live, The Blaze DJ, BLEID, Charlotte de Witte, Chloé Robinson, Cruz, Dengue Dengue Dengue live, Discos Extendes Crew, Dixon, DJ Lycox, DJ Lynce, DJ Marfox, DJ Nigga Fox live, DJ Shadow, Dust Devices live, Elkka DJ, Ellen Allien b2b Dr. Rubinstein, Enchufada Na Zona, EU.CLIDES live, FJAAK live, Floating Points, Héctor Oaks, Helena Guedes, Honey Dijon, IAMDDB live, Imogen, India Jordan, Jayda G, Kampire, Leon Vynehall live, Marum, Nicola Cruz live, Nídia, Nina Kraviz, Nkisi, Otsoa, OVERMONO DJ, Partiboi69,Pedro da Linha b2b Riot, Phoebe, Photonz, Polo & Pan live, Pongo, Poté DJ, Richie Hawtin, rRoxymore live, Rui Vargas, Shaka Lion, Stingray 313 live, Switchdance, Thundercat live, Tiago Marques, Torres, Total Freedom, Trikk, Valody, Vil b2b Cravo, Violet live, Xinobi, Yen Sung and many more.