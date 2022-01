Nasty King Kurl (Foto: Anna Ehrenstein)

Nasty King Kurl steht für einen kompromisslosen Clubsound mit viel Temperament, der sich selbst nicht zu ernst nehmen muss. Bei seinen Produktionen wirft er gerne mal die unterschiedlichsten Breakbeat-Styles durcheinander und vermischt diese gekonnt mit Reggae-, Hip-Hop- und Trap-Splittern. Und auch als Labelmanager von Nasty Enterprises bedient er die unterschiedlichsten Richtungen. Bei seiner Nasty Tales-Compilation präsentierte er 22 unterschiedliche Künstler*innen und ein beachtliches BPM-Spektrum von 130 oder auch gerne mal 170.

Nun meldet sich der Wahlberliner persönlich zum fünfjährigen Geburtstag des Berliner Labels Nerang Recordings mit dem Song „Stop Talking Boy” auf der neuen EP Freaky Friends Vol. 2 zurück. Unmittelbar finden wir uns in einen schnellen und kraftvollen Stück wieder, ganz nach Nastys Off-Kilter-Natur. Ausgeflippte Vocal-Snippets fliegen immer mal wieder vorbei, während sich die harte Percussion konsequent in den Vordergrund stellt und damit klar den Ton angibt. Eine klare Ansage, leicht aggressiv. Macht Laune und in erster Linie Lust auf mehr.

V.A. – Freaky Friends Vol.2 EP / 5 Years OF Nerang

1. DJ Swagger – Hoticewater

2. Low Tape – So Delicious

3. Nørus & Dj Whipr Snipr – Molecular Collision 04 Ole Mic Odd – In The House

5. Nasty King Kurl – Stop Talking Boy

6. Turk Turkelton – Offenbachs Father

VÖ: 03.02.2022

Format: Digital