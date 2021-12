Deutscher Bundestag (Foto: Deutscher Bundestag/Felix Zahn)

Nachdem der Berliner Senat bereits an den Bund appelliert hatte, haben sich die Ministerpräsident*innen, Kanzlerin Angela Merkel und der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz auf neue, bundesweite Maßnahmen in der Corona-Politik geeinigt. An erster Stelle stehen Einschränkungen für Ungeimpfte – so soll eine bundesweite 2G-Regel eingeführt werden.

Auch für Clubs und Bars soll es laut Beschlussvorlage künftig bundesweit verbindliche Einschränkungen geben: Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz über 350 liegt, müssen sie schließen. Wann die neuen Maßnahmen greifen, wurde noch nicht verkündet.