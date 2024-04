YAAM: Club veröffentlicht Stellungnahme nach Tod eines Mitarbeiters

Der Berliner Club YAAM hat sich zum tödlichen Vorfall von vor knapp drei Wochen geäußert. „Wir sind sehr schockiert, und es hat eine lange Zeit gedauert, Worte für eine Erklärung zu finden”, heißt es im Statement. „Wir sind aber entschlossen, alles zu tun, was wir können, um sicherzustellen, dass das YAAM weiterhin ein Ort sicherer Begegnung bleibt.”

Nordeen Abdallah, ein 31-jähriger Mitarbeiter des Clubs, verstarb am 12. April an den Folgen einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit zwei weiteren Mitarbeitern. Bisher hielt sich der Club zu dem Vorfall bedeckt. Nun wolle man über weitere Maßnahmen in den kommenden Wochen informieren, so das YAAM.

Das YAAM ist ein beliebter Veranstaltungsort an der Schillingbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain. Der Club hat erst vor Kurzem einen Mietvertrag über 30 Jahre für die Location unterschrieben.