Adiel (Foto: Simone Picchi)

Als eines der größten und am längsten stattfindenden Techno-Spektakel der Welt ist die Time Warp ein Hotspot für Tausende von Raver*innen, die ihre jährliche Pilgerreise nach Mannheim antreten. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Time Warp von einer lokalen Attraktion zu einem internationalen Riesen entwickelt, mit mehreren internationalen Ausgaben in Städten wie New York, Utrecht und Mailand.

Nach zwei Jahren Zwangspause kann sie nun in die nächste Runde gehen und kehrt in ihre ursprünglichen Räumlichkeiten in der Mannheimer Maimarkthalle zurück. Hierfür wurden sowohl langjährige Weggefährt*innen und internationale Größen wie Sven Väth, Solomun oder Adriatique sowie Time Warp-Debütant*innen wie Adiel eingeladen.

Um dem populären Line-Up gerecht zu werden, wird die Maimarkthalle mit einer wuchtigen Anlage ausgestattet und mit einem ausgefeilten Konzept aus Bühnen-, Boden-, und Lichtdesign bestückt. Pro Tag dürfen 8.000 Besucher*innen den Großrave miterleben. Diese Möglichkeit bieten wir auch euch:

Gewinnt jeweils 2×2 Tickets für den ersten Abend des Time Warp Festivals! Schickt eine Mail mit dem Betreff WARP21, eurer Mailadresse, der Mailadresse eurer Begleitung und euren vollen Namen an gewinnen@groove.de! Teilnahmeschluss ist Dienstag, der 26. Oktober.

Groove präsentiert: Time Warp

29. und 30. Oktober 2021

Time Warp 2020

Maimarkthalle

Mannheim