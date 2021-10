Liquid Earth (Foto: Presse)

Das in Amsterdam ansässige Label ​​Kalahari Oyster Cult droppt mit Scope Zone von Liquid Earth im herbstlichen Oktober eine Sommerhymne. Der hinter dem Alias Liquid Earth verborgene Taylor Freels serviert uns mit dem Track „Scope Zone” euphorischen Acid-Trance. Der in Berlin lebende Youandewan hingegen besticht in seinem Remix des Stücks durch die neue Anordnung der Elemente und zeitlos schwebende Pads, die groovige Bassline und wunderbar gefilterte, gespiegelte Acidklänge.

In unserer Premiere präsentieren wir euch die Originalversion der Nummer. Bei „Liquid Earth” wechseln sich Breaks, Acidfragmente und gecuttete Vocals ab und ergänzen sich, um immer wieder neue Kombinationen zu bilden. Zwei Breaks bilden kurze Ruhepole im ansonsten strikt durchgetakteten Track. Nach den Breaks werden neue eingängige Melodien und Instrumente eingesetzt, die sich in das Bestehende eingliedern. Einen Kontrast zur euphorischen Melodie bildet die in der Mitte des Tracks einsetzende melancholisch-absteigende Streicherfigur.

Ein besonderes Highlight in der Nummer sind die lässigen Orgelakkorde im zweiten Break, bei welchen die Tanzenden auf dem Dancefloor euphorisch ihre Arme in die Luft reisen werden und vielleicht sogar die eine oder andere Träne verdrücken. Mit diesem Stück liefert uns ​​Kalahari Oyster Cult die nächste Dancefloor-Hymne auf der Grundlage des bereits erprobten Rezepts bestehend aus Breaks, Acid und 90er-Synths.

Liquid Earth – Scope Zone EP

A1 Liquid Earth – Scope Zone

B1 Youandewan – Scope Zone Remix

VÖ: 27.10.2021

Format: Digital/Vinyl