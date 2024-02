Mit Dream Machines erscheint ein Buch über die Anfänge elektronischer Musik und ihre Entwicklung in Großbritannien. Autor Matthew Collin, der zuvor schon Bücher über Acid House und Rave Culture veröffentlichte, beschäftigt sich in Dream Machines mit gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Für Dream Machines hat Collin Interviews mit Protagonist:innen verschiedener Genre-Entwicklungen geführt – darunter Space Rock, Psychedelia, Ambient, Dub, Industrial, Prog und Electro.

Matthew Collin arbeitete als Redakteur für das Magazin i-D und als Auslandskorrespondent für die BBC. Mit Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House (1997) und Rave On: Global Adventures in Electronic Dance Music (2018) hat er bereits zwei Bücher über elektronische Musik veröffentlicht.

Dream Machines: „Electronic Music in Britain From Doctor Who to Acid House” erscheint am 11. April 2024 bei Omnibus Press.