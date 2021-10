TÉNÈBRE (Foto: Presse)

Mit dem Track „Prototype”, der am 28. Oktober als Teil der Hybrids-EP auf dem Label Yuku erscheint, versucht sich TÉNÈBRE an einer Symbiose von schnellem Techno und Drum ‘n’ Bass. Der französische Künstler hat sich bereits durch Veröffentlichungen auf dem experimentellen englischen Bass-Label WNCL einen Namen gemacht.

TÉNÈBRE selbst sieht sein Album als den Versuch an bestehende musikalische Gesetze anzuwenden, um mit diesen anschließend zu brechen. Sein Spiel mit den Genregrenzen soll dabei jedoch nie den tanzenden Mensch aus dem Fokus verlieren. „Während diese Platte im besten Fall einen inneren Konflikt an der Schnittstelle von Hypermoderne und Konservatismus ausdrückt, hoffe ich trotzdem, dass sie in jedem Fall zumindest ihre primitive Funktion erfüllt – nämlich den Körper in Bewegung zu versetzen“, erklärt er.

Cineastische Pads und massive Basslines, die sich in riesigen Hallräumen entladen, münden in einem beginnenden Breakbeat. Doch anstatt die in diesem Tempo und Genre übliche rhythmisch gebrochene Kick als letztes fehlendes Element einzuspielen, benutzt TÉNÈBRE eine technoide four-to-the-floor Kick. Diese ist zwar wahnsinnig schnell, aber dennoch gut tanzbar. Somit gliedert sich dieser Track wunderbar ein in den stetig wachsenden Pool an schnellen Techno-Tracks, die zur Zeit den Spirit der neunziger Jahre wieder aufgreifen.

Die über das Stück angestaute Energie entlädt sich schließlich in einem massiven dramatischen Break, der durch zusätzliche Snare Rolls untermalt wird. Das finale Ende bildet die bereits zu Beginn vorgestellte funktionale Kopplung aus Breakbeat und four-to-the-floor Kick. Die am Anfang des Tracks erschienenen Pads flackern ein letztes Mal auf, bevor alles in einem großen Nachhall verklingt.

Hybrids

01. SubMethod

02. Hybrids

03. Wum

04. Prototype

05. Abstraction

VÖ: 28.10.2021

Format: Digital/Vinyl