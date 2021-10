Eric 1key (Foto: Presse)

Vom 21. bis 24. Oktober entsteht im Humboldt Forum das begehbare Musiktheater RWANDAN RECORDS, das die präkoloniale Geschichte Ruandas revitalisiert und ein Land abseits des Kolonialismus und des Genozids an den Tutsi von 1994 sowie mit einer möglichen Zukunft als aufstrebende Nation zeigt.

Milena Kipfmüller und Jens Dietrich haben gemeinsam einen Hybriden aus Livekonzert, Hörspiel und Installation geschaffen. Eric 1key, ruandischer Hip-Hop-Künstler und Klaus Janek, Komponist aus Berlin, entwickeln mit traditionellen Sounds, Sprache, elektronischer Musik, Beats und Field Recordings einen Klangraum, der Ruanda jenseits der üblichen sehr einseitigen Assoziationen zeigen soll. Die Jugend des Landes, das seit 1994 einen massiven wirtschaftlichen Aufstieg erlangte, stellt sich nun die Frage, wie mit der (Kolonial-)Vergangenheit umzugehen ist.

Ein breites Spektrum aus Sehnsüchten nach sich verflüchtigenden Traditionen und grandiosen Zukunftsvisionen sprechen aus den Stimmen, die zum Teil aus Aufnahmen bestehen, die Kipfmüller und Dietrich Gesprächen in Ruanda entnahmen. Das Stück zeigt die präkoloniale wie auch die postkolopniale Geschichte, jeden Abend in einer neuen Symphonie, deren individuelle Versionen am Ende per Downloadlink zur Verfügung stehen.

