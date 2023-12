Du produzierst Mucke und möchtest damit auf den ganz großen Bühnen performen? Bewirb dich jetzt beim „Bühne frei! Bandcontest” von Let The Players Play und zeig 2024 bei Festivals wie Rocco Del Schlacko, Hurricane oder Reload, was du musikalisch drauf hast.

Egal ob du den nächsten TikTok-Trend aus Ableton quetschst oder deine ganz persönliche Erinnerung an die letzte Klubnacht vertonst – mit dem „Bühne frei! Bandcontest” von Let The Players Play bekommst du die einmalige Chance, deine Produktionen vor Tausenden Menschen zu präsentieren.

2023 bewarben sich über 2.200 Musiker:innen aus allen Genres. Zwölf Talente battleten sich schließlich bei „Big City Gigs” in Frankfurt, Köln, Hamburg und Dortmund um einen Slot neben den Headliner:innen der großen Festivals. Für 2024 bietet Let The Players Play noch mehr Bühnen, Festivals und Reichweite.

Bis 25. Januar kannst du dich für den „Bühne frei! Bandcontest” anmelden. Anschließend wählt eine Fachjury aus allen Einreichungen 30 Bewerber:innen aus. Ein Online-Voting ermittelt dann 18 Talente, die auf den „Big City Gigs” in sechs deutschen Großstädten gegeneinander antreten. Die Gewinner:innen sichern sich ihr Festivalticket für den Sommer – nicht vor, sondern auf deiner Lieblingsbühne!

Übrigens: Unter allen Einreichungen verlost Let The Players Play insgesamt 24x 500 Euro für den Kickstart in deine Musikkarriere.

Alle weiteren Informationen findest du hier.