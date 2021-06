Chontane (Foto: Presse)

Die von Emmanuel in Berlin gegründete Firma Arts Ltd. betreibt zahlreiche Labels wie das einflussreiche Arts, das bereits Künstler*innen wie Keith Carnal, Introversion und MRD präsentierte, Arts Collective, Arts Gallery und Arts White. Auf letzterem präsentiert nun Chontane, ein junger Zukunftsträger der Berliner Techno-Szene, die vierteilige Woodlands EP. Darin kombiniert er nostalgische Trips zurück in die Neunziger, dunkle, futuristische, aber auch spielerisch leichte Klanggebilde, die zusammen einen schön abgerundeten Release bilden. Trotz seines jungen Alters legte Chontane bereits in Clubs wie dem Tresor, dem ://about blank, dem Humboldhain, der Grießmuehle und dem OHM auf, in denen er seine eigenen Releases auf Labels wie Rekids, THEM und Magic Power zum Besten gab und hoffentlich auch bald wieder geben wird.

„Ecosphere” ist der erste Track der EP und gibt im wahrsten Sinne direkt den Ton an. Hier bedarf es keiner umschmeichelnden Einführung; treibende Tribal-Drums, eine volle Kick und groovige Chords umschließen einen sofort, zischende Hi-Hats erhöhen die Spannung bis zu einem luftigen Break, in dem sich retrofuturistische Chords, gepaart mit emotionalen Vocals und Streichern mit einem treibenden Bass verbünden und in einen befreienden Drop münden. Manchmal lässt sich aus dem energetischen Gebilde ein langatmiges Saxophon erlauschen, das nochmal zusätzlich für eine euphorische Stimmung sorgt. Obwohl in dem Track viel Betrieb herrscht, lässt sich durch die Klarheit das präzise Handwerk Chontanes erkennen, das er durch ein Studium für Sound Design in Berlin erlernte.

Woodlands

A1. Chontane – Ecosphere

A2. Chontane – Miaso

B1. Chontane – Our Desire

B2. Chontane – Ice Field

Format: Vinyl/Digital

VÖ: 14.06.2021