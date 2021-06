Antonin Leymarie (Foto: Presse)

Antonin Leymarie veröffentlicht unter seinem Decknamen Hyperactive Leslie seine neue EP namens Joué, die in Zusammenarbeit mit dem französischen Künstler I:Cube entstand. Dieser lieferte einen Remix zu Leymaries Track „Memory”. Die EP erscheint am 18. Juni auf dem Pariser Label Airfono Records, den I:Cube Remix gibt es jedoch schon vorab am 11. Juni. Das Kollektiv steht für Experimentierfreude und musikalische Freiheit, weshalb von Jazz bis Techno eine große Bandbreite an Musikgenres vertreten ist. Joué enthält sechs Titel, die eine Variation aus Low Tempo, Klaviermusik, synkopierten Drums, klappernden Breaks und flatternden Percussions bieten, angereichert mit IDM-Klängen.

Ganz gleich ob mit seinem Soloprojekt I:Cube oder gemeinsam mit Gilb’R unter dem Namen Chateau Flight – Nicolas Chaix kann auf eine beachtliche Diskografie voller Hits zurückblicken. Der französische DJ fügt dem roboterhaftem Surren des Originals Vogelgezwitscher hinzu und treibt den Beat mit trommelartigen Klängen voran. Der Vertreiber des Labels Versatile verbindet trippy Atmosphären mit Naturgeräuschen. Zudem sorgen Rasseln und Sirenen für einen experimentellen Klang. Mit einem Gongschlag und einem letzten Vogelgesang sorgt der Produzent für einen markanten Abschluss der EP.

Hyperactive Leslie – Joué (incl. I:Cube Remix)

Aphex Joué Touché Tripplets Memory Memory (I:Cube Remix)

Format: Digital

VÖ: 18.06.2021 (I:Cube Remix erscheint bereits am 11.06.2021)