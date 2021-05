Cover: No Photos on the Dance Floor! Berlin Techno 1992–Today (Quelle: Presse)

No Photos on the Dance Floor! Berlin Techno 1992–Today ist die Fortsetzung der gleichnamigen multimedialen Kunstausstellung, die, ebenso wie die zweiteilige Compilation, vom ehemaligen Groove-Chefredakteur Heiko Hoffmann kuratiert und 2019 im C/O Berlin gezeigt wurde. Die Ausstellung präsentierte Werke von Fotograf*innen und Visual Artists wie Wolfgang Tillmans, Romuald Karmakar, Sven Marquardt und Camille Blake, die die Berliner Clubkultur seit dem Mauerfall nachzeichnen.

Die Compilation hat sich auf klanglicher Ebene derselben Aufgabe gewidmet. Neben einer Auswahl von Klassikern finden sich darauf auch verborgene Schätze, die dabei geholfen haben, den Sound Berlins bis heute zu formen und zu prägen.

Der erste Release am 4. Juni deckt musikalisch den Bereich 1992 bis 2006 ab, während die zweite Veröffentlichung am 25. Juni Tracks von 2007 bis heute enthält.

Mit Richie Hawtin alias Plastikman, Ellen Allien, Juan Atkins, Marcel Dettmann, Modeselektor, Avalon Emerson, FJAAK und Dasha Rush befinden sich auf beiden Teilen Musiker*innen aus verschiedenen Stilrichtungen und Phasen, die den Klang Berlins prägten.

Diverse – No Photos on the Dance Floor! Berlin Techno 1992–Today Volume 1

Part 1: 1992–2006

A1. 3MB feat Juan Atkins – The 4th Quarter

A2. 9-10-Boy – Robocop

A3. Alec Empire – SuEcide

B1. Futurhythm – Phuture

B2. Vainqueur – Lyot (Maurizio Mix)

C1. MMM – Donna

C2. Kotai + Mo – Black Acid (Pt. 1)

D1. Sleeparchive – Elephant Island

D2. Monolake – Alaska (Substance Remix II)

Part 2: 2007–Today

A1. Heartthrob – Baby Kate (Plastikman Remix)

A2. Ellen Allien – Go (Marcel Dettmann Remix)

B1. Klockworks – Sean

B2. Wax – Untitled (Wax No 30003 B)

C1. Ancient Methods – Else

C2. Dasha Rush – Outer Space

C3. Avalon Emerson – The Frontier

D1. Barker – Cascade Effect

D2. Modeselektor – Kalif Storch

D3. FJAAK – Breathe

Format: Digital/Vinyl

VÖ: 1. Teil: 4. Juni 2021

2. Teil: 25. Juni 2021