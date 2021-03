visit Berlin

In Kooperation mit mehreren Berliner Kultureinrichtungen startet die Senatsverwaltung für Kultur und Europa einen Testlauf für die Öffnung von Kulturveranstaltungen. Mit dem Pilotprojekt Testing soll die sichere Durchführung von Veranstaltungen mithilfe von SARS-CoV-2-Antigen-Tests erprobt werden.

Insgesamt neun Veranstaltungen werden dafür vom 19. März bis 4. April in mehreren Berliner Kultureinrichtungen stattfinden. Beim Eintritt müssen alle Besucher*innen einen tagesaktuellen negativen SARS-CoV-2-Antigen-Test sowie ein personalisiertes Ticket vorweisen. Im Rahmen des Pilotprojekts ist der Antigen-Test jedoch kostenfrei. Während der Testläufe ist außerdem das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Einhaltung der Hygienevorschriften verpflichtend.

Durch die Erfassung sämtlicher Bedingungen, Vorgaben und Arbeitsschritte sollen bei den Testläufen die Chancen und Risiken einer Wiedereröffnung ermittelt und im April ausgewertet werden. Somit soll eine Perspektive für die Berliner Kulturorte geschaffen werden. Teilnehmende Institutionen sind das Berliner Ensemble, die Berliner Philharmoniker, das Konzerthaus Berlin, die Clubcommission, die Volksbühne, die Staatsoper, die Deutsche Oper sowie visitBerlin.

Der Vorverkauf für die erste Veranstaltung am 19. März im Berliner Ensemble startet am 15. März. Über die anderen Vorverkaufsdaten kann man sich in Kürze auf den Internetseiten der jeweiligen Einrichtung erkundigen.

Zu dem Pilotprojekt erklärt der Senator für Kultur und Europa, Klaus Lederer: „Berlins Kultureinrichtungen haben sich im vergangenen Jahr sehr verantwortungsbewusst verhalten. Angesichts nun möglicher Öffnungsszenarien übernehmen Kultureinrichtungen auch weiter gesellschaftliche Verantwortung. Ich bin schon stolz darauf, dass ein Schulterschluss unterschiedlichster Kulturinstitutionen der Stadt gelungen ist, der uns für die unterschiedlichen Häuser, klein und groß, sowie einen Club, erlaubt, eine Blaupause zu testen, wie Kulturveranstaltungen sicher funktionieren können. So ein Pilot ist in Deutschland einzigartig – und hoffentlich ein Beitrag mit Blick auf ein unbeschwertes Besuchen von Kulturveranstaltungen. So bald wie möglich.”

Weitere Infos zum Projekt und den Veranstaltungen findet Ihr hier.