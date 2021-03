Das elektronische Sofa 2005 (Foto: Das elektronische Sofa)

Die Tübinger Veranstaltungsreihe Das elektronische Sofa wird diesen März 20 Jahre alt. Da die aktuelle Corona-Situation keine Jubiläumsparty zulässt, wird es ab 12. März einen dreitägigen Online-Stream und verschiedene Radioshows mit dem Sofa-Kollektiv geben. Am 12. März 2001 haben Olaf Peisker und Audionym, alias MUK, die Veranstaltung Das elektronische Sofa im Tübinger Jazzkeller ins Leben gerufen. Aus diesem Abend wurde wenig später eine wöchentliche Veranstaltungsreihe, um die sich ein Kollektiv aus DJs gebildet hat.

Die Tangente Night war für viele Jahre das Zuhause des Tübinger Kollektivs, auch wenn die DJs des Sofas mittlerweile über ganz Deutschland verteilt sind. Neben dem Auflegen wurden auch viele gemeinsame Aktivitäten geplant, wie jährliche Ausflüge zur Streetparade in Zürich oder die Teilnahme am Technoforum Fußballturnier in Köln. Die Veranstaltungsreihe hatte abgesehen von der Stammcrew über die Jahre auch viele verschiedene Gäste aus dem Tübinger Nachtleben und aus dem Umland. Beispielsweise nahmen Alexander Maier oder Emanuela De Luca Platz auf dem Sofa.

Für das Kollektiv steht das gemeinsame Harmonieren sowie die Liebe zur Musik im Mittelpunkt, weshalb sich die DJs des elektronischen Sofas zum 20-jährigen Jubiläum wieder vereinen und gemeinsam feiern wollen. Der Stream am Freitag startet mit Audionym, ChrisTough und DGeorge, die live im Climax in Stuttgart auflegen. Am Samstag, den 13. März bespielen die Sofa-DJs das Radio Wüste Welle in Tübingen und am Sonntag, den 14. März übernehmen M. Drysch, Benny Grauer, Morris Biller und Olaf Peisker die DASDING Plattenleger Radioshow.