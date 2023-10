Desire Marea und Emeralds in der Volksbühne: Gewinnt Tickets!

Die Berliner Volksbühne ist nicht nur eines der namhaftesten Theater im deutschsprachigen Raum, sondern auch die Örtlichkeit eines der pointiertesten Konzertprogramme der Hauptstadt – im November erkunden Desire Marea und Emeralds auf ziemlich unterschiedliche Weise Innenwelten.

Desire Marea lädt auf eine musikalische Reise ein, die auf die individuelle emotionale Heilung ausgerichtet ist. Das südafrikanische Multitalent ist unter anderem Nguni-Spiritualheiler. Dieser therapeutische Aspekt wird während der Konzerte auf unmittelbare Weise erlebbar.

Desire Mareas aktuelles Album On the Romance of Being wurde live mit einem Ensemble von 13 Musiker:innen aufgenommen und widmet sich den gemeinschaftlichen, zeremoniellen und heilenden Qualitäten von Klang. Marea fungiert zudem als Sprachrohr für die viele südafrikanischen Stimmen, die in der traumatischen Geschichte des Landes unterdrückt und ausgebeutet wurden.

Wenn es bei Desire Marea um Heilung geht, zielen die Emeralds eher auf psychedelische Entgrenzung. Der Zusammenschluss von John Elliott, Steve Hauschildt und Mark McGuire ist ein Produkt der Drone- und Noise-Szene des Mittleren Westens der USA in den Zweitausendern. Das Trio aus Ohio spezialisiert sich auf meditative elektronische Musik, für die es sich auch von der Kosmischen Musik aus dem Deutschland der Siebziger, etwa von Tangerine Dream und Klaus Schulze, inspirieren ließ.

Emeralds (Foto: Presse)

Mit einem wilden Mix aus Klangerzeugern schaffen Emeralds verstörend schöne akustische Landschaften. Ihr Album Solar Bridge aus dem Jahr 2008 gilt als ihr musikalischer Meilenstein, 2022 ist es als Remaster erneut erschienen. Unterstützt werden Elliott, Hauschildt und McGuire in der Volksbühne von Multiinstrumentalist und Klangkünstler Nick Klein, der jüngst mit einem ungewöhnlich meditativen HÖR-Set Aufsehen erregte.

Tickets für Desire Marea und die Emeralds sind auf der Webseite der Volksbühne erhältlich. Der Vorverkauf für das GAIKA-Konzert im Februar hat ebenfalls begonnen.

GROOVE präsentiert: Desire Marea und Emeralds (supported by Nick Klein)

3. November und 11. November

Volksbühne

Berlin