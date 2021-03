Staim (Foto: Presse)

Der Berliner Produzent und DJ Staim ist einer der Initiator*innen der Veranstaltungsreihe Stützpunkt. Vor Corona fanden die Partys im inzwischen geschlossenen Arena Club und später im Friedrichshainer ://about blank statt. Nach einer Various-Artists-Compilation mit einem Beitrag von Matrixxman erscheint nun der zweite Release des hauseigenen Labels. Unter dem Titel Chord141 veröffentlicht Staim seinen ersten Solo-Release.

„Chord141” eröffnet mit einer wummernden Big-Room-Kickdrum und subtiler Perkussion. Immer mal nähert sich eine Tribal-Spur dem Geschehen an und bricht am scheinbaren Höhepunkt wieder ab. Nach etwa zwei Minuten setzt der Beat plötzlich aus – kurz ist es still. Ein Breakbeat-Pattern schleicht sich ein, und im nächsten Moment ist die Stille schon wieder vorbei. Mit voller Kraft setzt die Kickdrum ein, die Tribal-Spur rückt mal näher und mal ist sie ferner. Von nun an geht es nur noch vorwärts.



Chord141 (Stützpunkt)

1 Chord141

2 Chord 141 (Deepmash Remix)

3 Planet Groove

4 Lost Places

5 Give Me (digital Bonus)



Format: Vinyl/Digital

VÖ: 15.03.2021