Todd Terje (Foto: Terje Olson )

In Skandinavien mag man es bunt. Und zwar nicht nur in Form von bunten kleinen Holzhäusern, die wie Farbtupfer die Ufer der unzähligen Fjorde schmücken. Sondern auch bunt in der Musik. Es gibt vermutlich wenige Regionen mit einer so hohen Dichte an Musiker*innen, die auf so wenige Einwohner*innen kommen. Im Bereich der elektronischen Musik drücken Skandinavier*innen ihre farbenfrohe Diversität häufig mit synthigem, euphorischem House aus.

Vor allem ein Label schafft es immer wieder, diese musikalische Formel zu perfektionieren: Full Pupp. Eng verbunden mit dem Osloer Imprint ist der weit über die Grenzen der norwegischen Hauptstadt hinaus bekannte DJ und Produzent Todd Terje. Ob auf dem Dekmantel Festival in Amsterdam oder in der Else in Berlin – den sonnigen House-Floors stattet Terje immer gerne einen Besuch ab. Vor 15 Jahren schrieb er seine Top Ten Of Euphoria für uns auf. Trotz der durchwachsenen Wetterlage: Der Frühling kann kommen!

Diese und viele weitere DJ-Charts findet ihr in der GROOVE-Ausgabe #99 oder in unserem Heft-Archiv.