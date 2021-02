2. Around The World

„Around the world, around the woohhooorld!” – nicht nur nervige Viren gehen um die Welt, sondern auch eingängige Melodien. Die Kunst ist es, und da waren Daft Punk immer vorne mit dabei, aufregende Fragmente in einen frischen Kontext zu stellen, um etwas völlig Neues zu erschaffen. Mitte der 90er war die Szene noch sehr übersichtlich, es kannten sich alle House- und Techno-Produzenten around the world und man hing gelegentlich miteinander ab. Einmal fand ich mich sogar in Thomas’ und Guys erstem Studio in Paris wieder, danach spielte ich einen Gig mit ihnen – coole Zeiten!

Dass die beiden mich in ihrem Track „Teachers” erwähnt haben, liegt zum einen schlicht daran, dass ich mit Disco House und Filter Disco ‘ne Ecke früher dran war, sicher aber auch an dieser gegenseitigen Einflussnahme, die man an „Around The World” ganz gut erkennen kann: Die etwas hopsende Melodie erinnert sehr an die Keyboard-Linie meiner ersten Version von „She Knows You” (B-Seite von Feel), ebenso die funky picked Rhythmusgitarre. So richtig ist mir das aber erst gedämmert, als mich ein Fan darauf hinwies. Der markante Filter-aufdreh-Einstieg von „Around The World” ist wiederum deutlich an „Feel” angelehnt. Zum Welthit wurde „Around The World” aber durch das Anreichern vieler Zutaten: die catchy Hook (Wiederholung macht anschaulich), die für den French Touch später absolut stilprägende Bassline, der super-tighte Mixdown und nicht zuletzt das markante Video.

Thomas & Guy sind top Produzenten, die uns bestimmt noch lange Zeit auf die ein oder andere Art erhalten bleiben. Sie haben mit Ihrem Schaffen eine ganze Generation geprägt – alles ist im Fluss – human after all. DJ Tonka