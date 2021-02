Anja Zaube (Foto: Nadine Talakovics)

Das Berliner Kollektiv Bewegungsfreiheit realisiert seit 2014 mehrmals im Jahr Partys in Berliner Clubs, um Geflüchtete in Berlin und Brandenburg zu unterstützen. Ziel ist es, auf die Situation von Menschen mit Fluchtgeschichte aufmerksam zu machen, ihnen selbst und den Strukturen, die sie unterstützen, eine Plattform zu geben, Initiativen zu vernetzen und das integrative Mittel der gemeinsamen Party kreativ zu nutzen. Ferner steht die Bewegungsfreiheit für ein ausgewogenes und diverses Musikprogramm, das in der heute erscheinenden Compilation Sanctuary Vol. 1 eine Abbildung findet. Involviert sind verschiedene Künstler*innen, die bereits bei der Bewegungsfreiheit gespielt haben oder schon länger auf der Wunschliste der Veranstalter*innen stehen. Das Ergebnis: ein repräsentativer Querschnitt ausgesuchter Tracks, der das Gefühl einer Clubnacht ins heimische Wohnzimmer trägt.

Einen der zwölf Tracks auf der Compilation beschert uns Produzentin und DJ Anja Zaube, die sich bereits einen Namen in der Berliner Underground-Szene gemacht hat. Ihre Interpretation von Techno ist deep, düster und experimentell, was ihr auch schon mehrere Bookings im Berghain eingebrachte. Nach ihrem ersten Release 2014 auf dem ://about blank 001 Sampler zum Clubjubiläum gründete sie zwei Jahre später ihr eigenes Label Nemorous Records. „Pick Me Up” ist ein dystopisches Paradebeispiel der Tiefen, die sie in den letzten Jahren ausgelotet hat. Ihr Gespür für außergewöhnliche Klangstrukturen und eine große Liebe zum Detail machen sich gleich in den ersten Minuten bemerkbar. Das Arrangement, das sich auf über zwölf Minuten erstreckt, ist klar definiert ohne einfallslos zu wirken. Industrielle Sounds mit reichlich Delay und Hall verpassen dem Track eine bedrohliche Stimmung, die dich sogartig mitzieht.

Bewegungsfreiheit – Sanctuary Vol.1

1. Infinite Speeds – Untitled

2. ZPKF & Ones. – Contemporary Future

3. whø? – Lost Desire

4. Lily Ackerman – Buoyancy

5. Anja Zaube – Pick Me Up

6. Decka – Descent

7. d_func. – The Forgotten

8. Maral Salmassi – 177Z

9. P.U.R.E. – Hallucinate

10. Mars Leder – Doors

11. Vertical67 – Dreaming Of Tomorrow

12. Samo Rane – Lost

Format: Digital

VÖ: 26.02.21