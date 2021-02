Ähnlich wie die GROOVE-Charts ist der Leser*innenpoll eine Institution unseren Magazins. Im vergangenen Jahr fanden kaum Partys statt, die Clubs und Festivals Relevanz verschafft haben, die DJs Chancen gaben, sich zu profilieren. Dennoch ging es weiter.

Zum einen mit einer unerwarteten Flut von Veröffentlichungen, die sich weniger als bisher an der gängigen Formaten des Clubbetriebs orientierten. Das Auflegen wanderte von der analogen Welt in die digitale, die vielen Streams brachten manch einen zum Stöhnen – geklickt wurden sie dennoch. Auch wenn viele Mixe dort wie eine 1:1-Kopie von Clubsets klangen, gelang es einigen DJs sich in diesem Rahmen zu profilieren, sei es mit den regelmäßigen Twitch-Streams eines DJ Dez/Andrés aus dem eigenen Wohnzimmer oder Ellen Alliens Balkon-Shows. Eigentlich steht nur eins fest: 2020 war ein Jahr wie kein anderes, deshalb wollten wir von euch mehr wissen als sonst.

Wie habt ihr euch in der Isolation die Zeit vertrieben, wie beurteilt ihr den Umgang der Szene mit Corona? Und ganz besonders neugierig waren wir darauf, wie ihr die langfristigen Folgen des Virus für unsere Szene einschätzt und wann eurer Meinung nach wieder ein regulärer Clubbetrieb stattfinden kann.

DJ des Jahres

Sven Väth (Foto: Presse)

Der Babba verteidigt auch in diesem Jahr den ersten Platz. Und das, obwohl er in der Streamingwelt kaum vertreten war. Helena Hauff steigt – vielleicht dank Aufsehen erregendem Kern-Mix und HÖR-Auftritt – auf Platz zwei. Charlotte de Wittes breite Online-Präsenz zahlt sich mit einem Sprung von 16 auf Rang vier aus, den größten Sprung innerhalb der Charts macht Ellen Allien, von der 44 auf die Sechs. Ein starkes Album und ein individuelles Stream-Konzept zahlen sich aus.

Der höchste Neueinsteiger ist keineswegs ein Newcomer, sondern Carl Cox auf der Neun, direkt gefolgt von Roman Flügel, der 2019 auch nicht vertreten war. Ebenso ins Auge fällt mit Freddy K auf der 20 ein anderer Veteran der Szene, der mit seiner so stilsicheren wie humorvollen Radioshow einen der originellsten Akzente im Corona-Jahr setzte. Im Ganzen überrascht, wie sehr die altgedienten DJs der Szene punkten. Mit Objekt, I Hate Models, Palms Trax, Courtesy, Lux, Perel, Shanti Celeste und Batu gehören die Acts, die in diesem Jahr aus unseren DJ-Charts herausgefallen sind, allesamt zur jüngeren Generation.

1. Sven Väth

2. Helena Hauff

3. Gerd Janson

4. Charlotte de Witte

5. Dr. Rubinstein

6. Ellen Allien

7. DVS1

8. Hector Oaks

9. Carl Cox

10. Roman Flügel

11. Amelie Lens

12. Ben UFO

13. Ricardo Villalobos

14. Dixon

15. Kobosil

16. Blawan

17. Boris Brejcha

18. Nina Kraviz

19. Chris Liebing

20. Freddy K

21. JANEIN

22. Avalon Emerson

23. Stef Mendesidis

24. David Guetta

25. Ben Klock

26. DJ Koze

27. Ritchie Hawtin

28. Peggy Gou

29. Jeff Mills

30. VTSS

31. Marcel Dettmann

32. DJ Hell

33. FJAAK

34. DJ Stingray

35. Dominik Eulberg

36. Job Jobse

37. Robag Wruhme

38. Solomun

39. Skee Mask

40. Cinthie

41. Eris Drew & Octo Octa

42. Dax J

43. Move D

44. Marie Montexier

45. Mama Snake

46. DJ Gigola

47. Fadi Mohem

48. Jerome Hill

49. Paramida

50. Shlømo

Producer*in des Jahres

Avalon Emerson (Foto: Emil)

1. Avalon Emerson

2. Roman Flügel

3. Robert Hood

4. DJ Metatron

5. Ellen Allien

6. Extrawelt

7. Gregor Tresher

8. Anthony Rother

9. Bicep

10. Blawan

11. Richie Hawtin

12. Johannes Volk

13. Luke Slater

14. Daniel Avery

15. DJ Hell

16. Charlotte de Witte

17. Cinthie

18. JANEIN

19. Zenker Brothers

20. Mihai Popoviciu

Live-Act des Jahres

KiNK im Stream des Rework Festivals (Foto: Screenshot)

1. KiNK

2. FJAAK

3. Extrawelt

4. Karenn

5. Vril

6. Zebra Centauri

7. Fadi Mohem

8. JakoJako

9. Tobias.

10. Der Dritte Raum

11. Bicep

12. Âme/Frank Wiedemann

13. Aleksi Perälä

14. GusGus

15. Headless Horseman

16. Four Tet

17. Recondite

18. Sweely

19. WhoMadeWho

20. Perm

Newcomer*in des Jahres

Ela Minus (Foto: Teddy Fitzhug/Presse)

1. Ela Minus

2. LUZ1E

3. Narciss

4. Inhalt der Nacht

5. JANEIN

6. JakoJako

7. Agyena

8. Biesmans

9. Cyan85

10. DJ Balduin

11. Sedaf Adasi

12. Vivian Koch

13. Intaktogene

14. DJ Fuckoff

15. Jossy Mitsu

16. HKKPTR

17. Emanuel Satie

18. Rifts

19. whø?

20. DJ Mell G

Track des Jahres

Jayda G – Both of Us (EP Cover)

1. Jayda G – Both of Us

2. Roman Flügel – Garden Party

3. Bicep – Apricots

4. Robert Hood – Nothing Stops Detroit

5. Bicep – Atlas

6. Gregor Tresher – Trident

7. JANEIN – Kobalt M

8. Robert Wruhme – Calma

9. Seb Wildblood – Amelia feat. Mauv (Suzanne Kraft Remix)

10. Viper Diva – Born to be Slytherin

11. Cyan85 – Low Frequency Phantasy

12. Blawan – 40 Spiral

13. Caribou – Never Come Back

14. Distance Dancer – Brain Dance

15. Ellen Alien – In Music I Trust

16. GusGus – Higher

17. Johannes Volk – Reload Love

18. Philantrophe – Cabin in the Woods

19. Zero Call – Stellar Wind

20. Philipp Harms – Violet Hill

21. Four Tet – School

22. Keith Carnal – Endless

23. Solomun – Home

24. DJ Slyngshot – A1 (Workshop 29)

25. Crackland – Blame The Mono

26. Oprofessionell – Will U

27. Avalon Emerson – Long Forgotten Fairytale

28. Vladimir Dubyshkin – Russian Porn Magazine

29. Miley Cyrus – Midnight Sky

30. Projekt Freizeit – Liebig Trustfall

Album des Jahres

Four Tet – Sixteen Oceans (Albumcover)

1. Four Tet – Sixteen Oceans

2. Andrea – Ritorno

3. Kruder & Dorfmeister – 1995

4. Extrawelt – Extrawelt Hits

5. Ellen Allien – AurAA

6. DJ Metatron – Loops of Infinity ( A Rave Loveletter)

7. Robert Hood – Mirror Man

8. Actress – Karma & Desire

9. Cinthie – Skylines

10. Zenker Brothers – Cosmic Transmission

11. Róisín Murphy – Róisín Machine

12. DJ Hell – House Music Box

13. Roza Terenzi – Modern Bliss

14. Omar S – You Want/ Simply

15. Hadone – And Then You Were None

16. Vril – Bad Manners 4

17. Kelly Lee Owens – Inner Song

18. Howling – Colure

19. Earth Trax – LP1/LP2

20. DVS1 – Beta Sensory Motor Rhythm

21. Autechre – Sign/ Plus

22. Roman Flügel ‎– Tracks On Delivery

23. Theo Parrish – Wuddaji

24. Luke Slater – Berghain Fünfzehn

25. Anthony Rother – Cyberspace Reality

26. Vril & Rødhåd – Out of Place Artefacts

27. Caribou – Suddenly

28. Harald Björk – Shiftings

29. Drumcomplex – Story of Now

30. Atom™ – <3

31. Boris Brejcha – Space Diver

32. Cyan85 – Lucid

33. Daniel Avery – Love + Light

34. Lifesaver 4 Compilation – Robert Johnson

35. Moodymann – Taken Away

36. Shinichi Atobe – Yes

37. Ela Minus – Acts of Rebellion

38. Future Island – As Long As You Are

39. Kölsch – Now here, no where

40. Minor Science – Second Language

41. Alva Noto – Xerrox Vol. 4

42. Ant Orange – You’re Super in Diagonal

43. Zombies in Miami – 2712

44. Skudge – Time Tracks

45. Sansibar – Targeted Individuals

46. Prins Thomas – Traens

47. Martin Kohlstedt – FLUR

48. Rone – Room With A View

49. Leafar Legov – Mirrors

50. Mihai Popoviciu – Motion Manifold

Label des Jahres

Cocoon Running Back Uncanny Valley Kompakt R–Label Group Ninja Tune Ostgut Ton Drumcode Warp Live At Robert Johnson Public Possession Rekids Ilian Tape Lobster Theremin All Possible Worlds Innervisions Terminal M Trip Afterlife Ute.Rec

Plattenladen & Download–Shop des Jahres

Bandcamp Beatport decks.de Hardwax, Berlin deejay.de Fat Fenders, Dresden Inch By Inch, Leipzig hhv.de Spacehall, Berlin Gosu, Frankfurt am Main discogs.com Spotify Clone, Rotterdam Kompakt, Köln Vary, Leipzig Overdrive, Mainz Fat Plastics, Jena Save Vinyl, Düsseldorf Optimal, München Bikini Waxx, Berlin

Club des Jahres

Berghain, Berlin (mit der Kunstausstellung) Robert Johnson, Offenbach Griessmuehle/ Revier Südost, Berlin Objekt klein a, Dresden IfZ, Leipzig ://about:blank (://about:sektgarten), Berlin Else/ Renate, Berlin Watergate, Berlin KitKat, Berlin Distillery, Leipzig Gewölbe, Köln Paloma Bar, Berlin Luna Club, Kiel Tanzhaus West, Frankfurt Tresor West, Dortmund Artheater, Köln Docks, Hamburg Blitz, München Lehmann, Stuttgart Mensch Meier, Berlin

Wie und wo habt ihr 2020 elektronische Musik erlebt?

Ellen Allien – Halloween Stream (Foto: I AM JOHANNES)

Zuhause

Alleine Zuhause, besser geht’s nicht.

Allein am Bildschirm.

Am 1210er … im Schlüpper.

Auf dem Dach.

Auf meinem Klo.

Aufm Teppich vorm Sessel.

Im engen Kreis mit Bier.

Alte Festplatte und altes Vinyl rausgekramt.

Mit Kumpels auf der Couch.

Mit lieben Freunden im kleinen Kreis – es war wie früher.

Hauspartys im WG-Rahmen.

In meiner Kellerradiostation.

Unter dem Kopfhörer und immer in Bewegung, soweit es das Zimmer zulässt.

Zu Hause, ich habe sehr viel Vinyl gekauft, den guten Technics aufgebaut und intensiv über Kopfhörer Musik gehört. Kein Handy, kein TV und keine Ablenkung. Nur die Musik und ich.

Im Stream

Meist als Stream, so traurig es ist.

United We Stream/ Arte Concert.

HÖR.

Diverse Twitch-Streams.

Club Quarantäne.

Hurt-Free Network VR Festival.

Awakenings Virtual.

Ellen-Allien-Balcony-Sets.

Auf der Intergalaktischen Zukunftsmusikkonferenz.

Instagram-Story von Peggy Gou live 😅😋

Sunshine Live, u. a. United Rave 30 Jahre Deutsche Einheit

Draußen

Auf dem Acker, auf dem Fahrrad mit Kopfhörern.

Mit Freunden mit Bluetooth-Boxen an der frischen Luft.

Über Kopfhörer auf langen Spaziergängen.

Am Kanal illegal.

Im Wald.

Im Auto (auf Clublautstärke).

Im Münchener Olympiapark.

Im zum Camper umgebauten T5 Bus auf Deutschlandtour.

Auf legalen und illegalen Partys

Clubgarten im Objekt klein a.

Strom – Festival für elektronische Musik in Berlin.

Safe Rave by Warning & Friends in der Kulturoase Lichtenberg.

Rush Festival Prag.

Ponderosa Festival, Lauterburg.

Open airs vom MTW und Mikro Club Jena.

OXI Garten Berlin.

Hafen 49 in Jungbusch.

Freedom Festival Medellín.

DAVE Festival Dresden

Auf den tollen Tagesfestivals von Possession in Paris. Illegal im Grünen.

A Club In Los Angeles in February with Trikk.

Aufreger des Jahres

Corona (Covid–19, die Pandemie, die Seuche) Die Querdenker*innen (Corona–Demos, Corona–Leugner*innen, Covidioten, Maskenverweigerer, Aluhut–Träger, Verschwörungstheoretiker, Corona–Schwurbler, die mit Nazis marschieren) Clubschließungen/ Festivalabsagen (Keine Party, Keine Raves) AfD (Rechtsradikalismus, rechter Terror, Antisemitismus, Rassismus) Plague–Raves (z.B. „DJs, die trotz Pandemie bei großen Festivals auftreten, Feiern ohne Rücksicht, Menschen, welche auf Corona-Partys auch noch Insta-Storys machen. Ein Schlag in die Fresse aller, von Risikogruppen und der gesamten Kultur”) Eric Morillo (und die Nachrufe ohne Hinweis auf die Vergewaltigung) Die Bootsdemo auf dem Landwehrkanal Donald Trump (und die US–Wahl) Derrick May (Das Glorifizieren von Künstlern wie Derrick May in den sozialen Medien, der Umgang mancher Künstler und ihrer Fürsprecher mit Vergewaltigungsvorwürfen) Der Tod von George Floyd (und Rassismus und Polizeigewalt in den USA und auf der ganzen Welt) Die Spendenkampagne von Carl Cox, Seth Troxler und anderen für ihre Tourmanager Daniel Wang & Peggy Gou Der Rassismus–Skandal in der Wilden Renate Mangelnde Coronahilfen für die Veranstaltungsbranche Die Tode von Andrew Weatherall, Florian Schneider & Pascal FEOS Lockdown (Maskenpflicht) Behringer Die Berliner Polizei (Pornceptual–Räumung & Queerphobia, Melancholie 2–Räumung) Politiker*innen (Friedrich Merz, Angela Merkel, Markus Söder) Die Schließung der Griessmuehle

Und:

Adam Beyer, Amelie Lens in Paris, Adriatiques Rückkehr nach Zürich, Alben–Verschiebungen, Ausladung von Achille Mbembe von der Ruhrtrienale, „Bars dürfen, Clubs nicht”, Beziehungsstatus Charlotte/Enrico, Neupreis des CDJ3000, Charlotte de Wittes T–Shirt-Merchandise, Ende der Spex, falsche Kommas überall, keine Sven–Väth–Mix–CD, Odd–Fantastic–Auflösung, Schließung des Red Light Radio, zu viele Streams.

Ist die Szene mit Corona gut umgegangen? Warum?

Ja: 53%

Nein: 17%

Teils, teils: 30%

Ja:

Alle Anpassungsversuche der Clubs waren vorbildlich. Geile neue Konzepte und gute Online-Angebote.

Die Alternative mit den Livestreams war eine super Übergangslösung und supportet sowohl die Clubs und die Künstler.

Das Thema Corona kann die Menschheit nur zusammen bewältigen. Elektronische Musik (Techno) vereinigt Menschen in der ganzen Welt. Ich habe das in Berlin 1995 schon erlebt, das geht nochmal!

Größtenteils ja! Clubbetreiber sind sich in vielen einig, halten vorerst die Füße still, aber machen dennoch auf sich aufmerksam.

Auf jeden Fall. Und was z.B. Ata Macias mit seinen Leuten auf die Beine gestellt hat, ist ein Leuchtturm für mich und hat mir die Zuversicht verschafft, dass es irgendwann weitergeht und dann nicht alles am Boden liegt (bzw. liegenbleibt).

Ja, wir haben das Beste aus der Situation gemacht und uns gegenseitig geholfen (blaues Wasser abgebrannt), machen uns Mut, halten zusammen. Sind gut vernetzt, keiner bleibt allein, digital gut aufgestellt und helfen uns gegenseitig und schützen unsere Familien. Ich höre viele Omen–Sets und HR3–Clubnights, die mir sehr viel Kraft geben oder Vinyl oder CDs oder Podcasts und Live Streams – ein fettes Danke an jeden einzelnen. Ihr helft uns da durch. In Kontakt bleiben ist wichtig. Im kleinen Kreis, falls wieder möglich, ansonsten daheim allein tanzen. Im Sommer raus ins Grüne. Wir brauchen Platz und Orte unter freiem Himmel. Innenhöfe. Loft 1 war auch sehr gut. Offenbach rules 😂😂😂👊🏽

Die meisten haben Verantwortungsbewusstsein gezeigt und sich an die Regeln gehalten, denke ich. Allerdings gab es leider sehr viele hier in Berlin, die nicht ein Mal an ihre Mitmenschen gedacht haben und trotzdem auf illegale Partys gegangen sind. Seien es Raves im Wald, Homeparties oder „Hasenheide–Raves”. Wo natürlich nirgends Hygienemaßnahmen eingehalten wurden. Ich finde es äußerst erschreckend, dass viele dieser „Szeneleute” keinen einzigen Moment ihren hEdOniStiScHen Lifestyle pausieren konnten und stattdessen genauso oft wie vor Corona regelmäßig Substanzen konsumieren und sich stark sozialisieren mussten. Dabei tun die alle auf besonders woke. Außerdem interessant, wie viele Zugezogene plötzlich Berlin super langweilig und doof finden, sobald die Clubs zu sind. Genau diese Leute meinten es nötig zu haben, uns Berliner dazu aufzurufen, gegen das Party–Verbot zu demonstrieren, wenn gerade SO VIEL auf der Welt passiert, wofür es sich lohnt, auf die Straße zu gehen. Ich könnte mich noch weiter echauffieren, aber ihr habt ja auch alle was Besseres zu tun ;) Alles in Allem bin ich entsetzt darüber, dass eine Vielzahl an recht privilegierten Leuten keine Sekunde ihr Ego beiseite packen kann zum Wohle der Mitmenschen, die ein schwaches Immunsystem haben und für die dieser Virus fatal sein könnte. Ich vermisse als Clubkid auch die Tanzfläche, aber Menschenleben haben einfach Priorität.

Ja, wo es möglich war, wurde viel mit Open Airs gearbeitet, und dass unsere Szene kreativ genug ist, steht ja außer Frage.

Ja! Die Ideen und Kozepte, wie die Clubs anderweitig genutzt werden können, waren beeindruckend. Schade, dass die Clubs dafür so wenig belohnt wurden.

Vor allem die Livestreams von Dr. Motte mit seinen Ambient-Sets oder die Boiler-Room-Sessions haben alles in den aktuellen Umständen Machbare hergegeben.

Nein:

Berlin – Gummibootparty im Sommer – sehr schlecht in Punkto Außenwirkung. Einheitliche Lobby/Sprachrohr fehlt.

Ich bin der Meinung, dass sie das fast nicht konnte: der Club ist das Kernelement der Szene. Einige Clubgänger*innen haben nicht geglänzt, wenngleich das auch wegen deren Lebensentwurf nicht gerade einfach war.

Nein – zumindest nicht in Berlin. Um sicherzustellen, dass wir möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren können, hätten sie sich erst recht benehmen und mit gutem Vorbild vorangehen sollen! Die Masse an Livestreams war auch albern.

Nein, weil es keine guten Partys im Netz gibt.

Nein. Keiner hat sich was geschissen und illegal geravt.

Teils, Teils:

„Die Szene” ist ja keine homogene Gruppe. Viele Clubs haben sich richtig verhalten, gute Konzepte entwickelt und trotz existenzieller Not versucht, sich am Riemen zu reißen. „Die Szene”, sprich viele (vor allen Dingen jüngere) Clubgänger, haben sich wie egoistische kleine Arschlöcher verhalten, haben wenig umsichtig gefeiert und agiert.

Also aus dem Privatbereich kann ich sagen, dass wirklich ausnahmslos jeder versucht hat, heimlich Partys/Treffen zu veranstalten. Die Clubs/die Szene an sich war auf jeden Fall sehr kollegial und unterstützten sich untereinander.

Der Szene blieb nicht so richtig eine Wahl. Demnach ist es meiner Meinung nach schwer zu beurteilen.

Gemischt: Neben absolut unverantwortlichen Aktionen wie der Demo des Kater Blaus auf dem Landwehrkanal in Berlin gab es auch überraschend gut umgesetzte Konzepte, bestes Beispiel: Berghain-Garten, Griessmuehle etc. Auch die Sichtbarkeit der Booking- und Veranstaltungsszene wurde durch Clubcommission, Booking United und United we Stream hervorragend umgesetzt.

Ich hätte mir einen Schulterschluss zwischen Clubbetreibern, Produzenten, DJs, Club Personal, Bar–/ Restaurantbetreibern, Konzerthäusern und anderen „nicht systemrelevanten” Betrieben gewünscht etc., um mehr Druck zum Thema Covid–19 auf die Regierung aufzubauen. Diese Chance wurde leider vertan. Die Streaming-Lösung um UnitedWeStream, Rave The Planet etc. zum Aufruf zur Unterstützung finde ich sehr positiv, allerdings hätte man hier mehr Informationen teilen können (was fehlt, welche Probleme gibt es etc.).

Jein, die Schlauchbootdemos waren daneben und die Hasenheide–Raves auch, aber die Kunstlösung vom Berghain war toll – und die digitale Idee vom Watergate.

Teils, teils. Manche machen das Beste draus (Live–Streams etc.), andere sind permanent am Jammern.

Welche Szene? Besser gesagt: Vor allem die einflussreichen DJs haben die Ellenbogen raus gestreckt. Andererseits: Ohne massives Fundraising seitens lokaler Communitys sähe es deutlich beschissener aus. Zumindest ist der musikalische Output so interessant wie seit langem nicht mehr.

Was war euer Feierersatz?

Musik (hören, zu Hause auflegen, diggen, machen, produzieren) Kochen (Essen, Saufen) Sport (Joggen, Freeletics, Radfahren, Skateboard fahren, Yoga) Freunde, Familie Streams (United We Stream, HÖR, Twitch, Boiler Room, Spotify Podcasts) Arbeiten Filme & Serien schauen (Netflix) Chillen (Schlafen, Solo.Party, zu Hause laut Musik hören, Sex, Alkohol und Drogen) Natur (outdoor, campen, in den Park gehen, Spazieren gehen) Lesen (Bücher)

„Homerave“, 1 Hektoliter Corona-Bier, 1000 Teile Puzzle, 2-Mann-Wohnzimmer-Feierei, Abendessen mit Freunden, Alkohl alleine trinken, Alkoholkonsum reflektiert/eingeschränkt, alleine im Wohnzimmer feiern, alleine in der Küche tanzen, alte Boiler-Room-Videos, Altersvorsorge, am Rhein sitzen und Wein trinken, anderen vom Feiern erzählen, Animal Crossing, ausschweifend über Musik diskutieren, backen, Badewanne, Bier brauen, bloggen, BMX, Darknet, Deutscher Hanfverband-YouTube-Channel, „die Musik ist das Wichtige, nicht die Feierei”, Feierei beim Autofahren, Gärtnern, GROOVE+, Hauspartys mit engen Freunden, „ich zehre jetzt noch von der Staub mit anschliessender Strictly, auf der Kikelomo komplett abgerissen hat”, Kater im Takt der Musik den Bauch kraulen, Keta, Kiffen, Kiffen, Kiffen, Kontemplation, kreativ sein, Kuscheln, LEGO, Malen, mehr Bier, mehr Schlaf, mehr Schichten im Krankenhaus geschoben, meine Frau, mit meinem Baby zur Musik tanzen, bis es einschläft, mit meinen Mitbewohnern Musik hören und abnerden, nachdenken, „Na ja, immerhin müssen wir jetzt nicht nach Hause gehen, denn da sind wir ja schon LOL”, Party daheim, Party in Wohnungen, Party NUR in der WG, Pause, Pilztrips, privates zweisames Feiern, Regeneration des eigenen Körpers, T-Shirts bedrucken, Tanzen unter der Dusche, Techno-Memes, Videokonferenzen mit Freunden und Bier.

Waren Corona–Maßnahmen, die Clubs betroffen haben, aus deiner Sicht verhältnismäßig?

Ja 74%

Nein 15%

Unentscheiden und sonstige 11%

Ja:

Auch wenn mir das Herz dabei blutet, aber ja. Die engen verrauchten Clubs sind perfekt um Viren weiterzutragen. Dass keine Raves erlaubt sind, ist die richtige, wenn auch sehr traurige Entscheidung.

Nein:

Ich finde, man hätte Menschen durchaus tanzen lassen können, zwar in überschaubarer Anzahl, aber dieses Tanzverbot fand ich total unnütz, da Tanzkurse und co. während der Lockerungen stattfanden.

Schwer zu beurteilen. Etwas sauer stößt mir auf, dass viele andere Gesellschaftsbereiche deutlich weniger Einschränkungen haben, wo vergleichbare Ansteckungsgefahr besteht.

Sonstige:

Die Maßnahmen waren verhältnismäßig. Die Hilfeleistungen des Staates aber keinesfalls.

Ja, denn es lässt sich nicht verhindern, dass sich Menschen im Club zu nahe kommen. Problematisch ist aber der Umgang mit den „Rettungspaketen” und vor allem, dass ein Großteil der Hilfen für die Miete und den Erhalt der Räume drauf geht. Da müssten Vermieter viel mehr in die Pflicht genommen werden. Der Umgang in der Presse und Öffentlichkeit mit dem „Partyvolk” ist allerdings teilweise extrem schädigend und wird der sozialen Bedeutung der Szene für so viele nicht gerecht.

Leider nicht hart genug. Ich denke, wenn wir uns mal alle 4–6 Wochen richtig zusammengerissen hätten – wäre es jetzt nicht so hart zurückgekommen.

Nein, im Sommer hätten legale Open Airs mehr gefördert werden sollen.

Nein, leider absolut gar nicht. Es wurde mit unterschiedlichem Maß gemessen. Die Erlaubnis von Open Airs in Berlin (und anderswo) hätte früher erteilt werden müssen. Es hätte bessere Studien zur Verbreitung von Aerosolen im Open-Air-Bereich geben müssen.



Wie wird Corona die Szene langfristig verändern?

Ihr schätzt die Auswirkungen von Corona für die Clubszene überraschend positiv ein. Wir haben stellvertretend eine Auswahl der typischsten und der stärksten Meinungen getroffen.

Es wird anders, nämlich besser:

Es wäre wunderbar, wenn (wieder) etwas mehr Bewusstsein für Inklusion, Diversität und Nachhaltigkeit das Ergebnis der ganzen Misere wäre.

Es wird mehr Nachwuchs ins Rampenlicht kommen. Viele der alten Generation vermissen das Touren nicht mehr. Produzenten bekommen wieder mehr Respekt.

Die Clubs, die es schaffen, werden gestärkt hervorgehen. Vor allem durch neue Ideen und kreative Konzepte.

Fokus geht wieder mehr zur Musik, zu lokalen DJs, kleinen Events und Clubs. Leute schätzen das Ausgehen wieder mehr.

Die Wertschätzung wird noch viel höher sein als vorher, was Partys und Clubs und die Freiheit des Nachtlebens angeht!

Ich denke positiv! Westbam hatte dazu was ganz Gutes gesagt, ca. so: Solange es Menschen gibt, die elektronische Musik feiern, solange gibt es Menschen die irgendwo ‘nen Lautsprecher hinstellen und Raven!

Ich würde mir eine Szene ohne Business Techno und Monopolisten wie Resident Advisor und Boiler Room wünschen. Festivals gab es vor der Pandemie viel zu viele. Mehr Promoter mit Mut wären auch wünschenswert. Und mehr Musikkäufer.

Im besten Fall besinnt sich die „Szene” ihrer Wurzeln und stellt das gemeinsame Erlebnis von Musik wieder in den Mittelpunkt.

Eintrittspreise werden steigen, Gagen werde niedriger, nach Re-Opening vermehrt lokales/nationales Line-Up. Die Kommerzialisierung der Szene wird (vorerst) gestoppt.

Der Struggle wird erstmal da sein, dann werden alle mit neuem Elan weitermachen. Viele machen gerade Tunes oder entdecken das Produzieren für sich. Corona-Sound soon.

Denke, viele Clubs verschwinden aus den Ballungsgebieten, und die Nachfolger werden keine preiswerten Räume bekommen. Denke, Clubs wie XLR8 Kleve im Hinterland mit weltlichem Touch werden die neue Alternative sein.

Grundsätzlich bringt jedes Problem auch große Chancen mit sich. Und da die Szene sehr kreativ ist, werden sich immer Wege finden, die Musik und die Atmosphäre weiterzugeben. Sicherlich werden einige Akteure verschwinden, dafür tauchen aber auch neue auf. Vielleicht bringt der Corona-Wahnsinn auch ein bisschen frische Luft. Das schadet nie.

Hoffentlich in eine positive Richtung. Ich bin seit vielen Jahren in der Szene verwurzelt und fand die Entwicklung der letzten Jahre nicht wirklich schön. Die Szene braucht mal einen globalen Reset. Weg von den riesigen Festivals, weg von diesem unpersönlichen Big-Floor-Shit, weg von der Einheitsuniformierung á la ich trage schwarze Fetisch-Klamotten, also bin ich Techno. Nichts für ungut, jeder Mensch kann tragen, in was er sich wohl fühlt, aber wenn man bedenkt, dass Techno und die Acid-Bewegung eigentlich mal kunterbunt war, find ich das leider eine schreckliche Entwicklung. Ich hoffe die Szene wird wieder mehr ein großes Miteinander, anstelle einer Ellbogengesellschaft, in der es vielen nur darum geht, am exklusivsten zu sein.

Feiern gehen wird wichtiger und nicht mehr nur als hedonistischer Quatsch gelten.

More Hugs auf der Tanzfläche.

Schon meine Kindheitshelden haben Masken getragen und tanzten Out Of Space. :) Von daher mache ich mir darüber, wie es in Zukunft aussehen wird, in Clubs zu gehen, weniger Gedanken und bleibe positiv.

Die Karten werden neu gemischt. Wir werden wieder mit Tischen raus in die Parks und auflegen wie in den 90ern.

Musikalisch hab ich das Gefühl, dass weniger stumpfe Tools produziert werden und die allgemeine Qualität der Produktionen zunimmt.

Vermutlich folgt ein großer Gagen-Reset und mit etwas Glück die Rückkehr zur Resident-Kultur.

Die Szene wird vorsichtiger und lernt wieder das zu schätzen, was vor der Pandemie als selbstverständlich galt.

Es wird anders, nämlich schlechter:

Teile der Szene werden ausbluten.

Das Bar- und Clubsterben ist absehbar, und die Politik schaut zu. Künstler*innen können ihren Lebensunterhalt nicht mehr finanzieren. Depression. Covid macht viele Schwachstellen und Ungleichheiten im System sehr deutlich und trotzdem wird nichts/zu wenig getan. Aber gut, dass wir Venture-Capital-Firmen nochmal Kapital schicken (not).

Viele kleine Clubs werden schließen müssen. Die Eintrittspreise werden wahrscheinlich erhöht werden müssen, um die Existenz von Clubs zu sichern.

Strukturell: Die Großen (Tresor.West, Junkyard etc.) überleben, die anderen nicht. Musikalisch: Auseinanderdriften von utopischer/dystopischer Musik und dekonstruktiver Musik. Gesellschaftlich: Gemachter Weg wird zurückgeschritten, hin zur Trennung „schützenswerter” Kultur (Clubs, die im Denken der Politik als Hochkultur mitschwimmen) und „Underground”. Schade.

Gerade bei Festivals und kleinen Keller-Clubs wird es schwer, wieder solche Atmosphären wie zuvor zu erleben.

Clubs und Künstler, die nicht zu den „Großen” zählen, werden es extrem schwer haben. Vor allem werden viele Locations verlorengehen.

Der Zusammenhalt innerhalb der Szene wird wachsen, die steigenden Gagen werden stoppen und Möglichkeit für neue Musik und Kunst bieten. Dennoch werden gleichzeitig Menschen nicht mehr so weiterleben können wie vorher und extreme Probleme bekommen.

Ja, denn viele Clubs wird es nicht mehr geben.

Das Massen-Aussterben der Clubs wird weiter voranschreiten. Die Lokalitäten werden Immobilienhaien zum Opfer fallen.

Vermutlich wird man nicht mehr so hemmungslos feiern wie vorher.

Höhere Hygienestandards, viele Schließungen :(

Nur die, die genügend Ressourcen haben, werden das überleben! :/

Es ist furchtbar, viele gehen Pleite und eine ganze Kultur steht still. Es ist fast wie eine DDR-Diktatur, man kann Freizeit und Nachtleben zurzeit gar nicht wahrnehmen. Ich denke, es wird zuerst still sein, aber es wird irgendwie weitergehen. Es ging immer weiter. Viele Clubs wie Omen, Tresor etc. hatten oft Schließungen, aber es ging immer weiter. Viele Menschen werden sich andere Alternativen überlegen, wenn sowas nochmal kommt. Zur Zeit ist alles schwer vorauszusagen.

Darkrooms fallen weg.

Ich denke, das Nachtleben wird teurer werden. Ich denke auch, dass sehr viele Menschen sehr hedonistisch ihre Partyexzesse ausleben werden.

Die Angst vor der nächsten Pandemie wird das Geld mehr in den Fokus rücken.

Behörden haben damit ein Argument, es Clubs jederzeit schwer zu machen. Zu viele Leute auf dem Klo, keine Masken, zu eng getanzt, zu viele Gäste. Wie man bei mancher Berichterstattung sieht, dringt zu den Leser*innen oft nicht vor, dass es ein Hygienekonzept gab.

Es wird lange dauern, bis wir wieder so eng tanzen, feiern, flirten, Spaß haben können, ohne ein komisches Gefühl zu haben. Anstandsregeln (sic!) werden noch lange eine milde Soziophobia nach sich ziehen. Feiern wird nicht gelassen und locker sein, wie es mal war.

DAS WAR’S – wer will denn unter solchen Vorraussetzungen noch feiern gehen?

Ich denke, es wird nie mehr so werden, wie es vor Corona war.

Teils, teils:

Locations werden schließen, DJs werden ihre „Karriere” beenden. Jedoch wird die Krise auch für einen Kreativitätsschub sorgen bzw. tut dies bereits.

Entweder erleben wir die Roaring Twenties, Teil 2 oder die Szene wird massiv schrumpfen durch Bankrotte und eine neue Generation, die kein großes Interesse mehr an Clubs hat.

Wohl leider zum Negativen :( Maximal zehn bis 20 Prozent der Clubs werden überleben, dort wird sich alles fokussieren, die Besitzer versuchen so viel Kohle rauszuholen, wie es geht usw.: Keine guten Vorzeichen. Hoffnung macht mir, dass es wie im Sommer 2020 hoffentlich viele kleine privatorganisierte Veranstaltungen geben wird, wo der Profit ganz weit hinten rangiert.

Wenn Corona nicht die Szene ruiniert, wird es auf jeden Fall Änderungen geben. Ausgelassen Feiern wird schwierig, Musik findet distanzierter statt. Ein dreckiger Beat im dunklen, feuchten Keller wird von Zu-/Abluft und Desinfektion gereinigt.

In den dann verbleibenden Clubs wird das Publikum etwas älter, und wir können dort weiterhin dem Techno der letzten drei Jahrzehnte lauschen. Die ganz Jungen feiern stattdessen kostenlos im Wald/Park.

Das Gefühl in den Klubs wird anders als vorher sein. Auf einmal kein Abstand mehr, das wird unangenehm für viele. Aber es hat auch einen Vorteil, man wird alles mehr wertschätzen. Das, was einst normal und selbstverständlich war, ist jetzt ein Luxus und wird auch so angenommen. Menschen werden mehr tanzen und mehr in der Szene agieren, auch wenn es anfangs noch ungewohnt sein wird.

Definitiv. Mieten können nicht mehr bezahlt werden. Bekanntere Namen könnten Locals aus ihren Nischen rausdrücken. Möglicherweise passiert aber auch genau das Gegenteil, wie bei einem Vulkanausbruch. Erst totale Zerstörung, dann völlig neues Leben.

Na ja, wenn man aus den 90ern stammt, war es eh nicht das Gelbe vom Ei. Es kann nur besser werden.

Die Szene könnte kleinteiliger werden. Immer weniger gemeinschaftliche „Trends”.

So wie früher:

Keine Veränderung, wenn die Impfungen da sind. The Show must go on.

Ich hoffe, langfristig gar nicht.

Weniger als wir denken. Die Clubs werden neue sein, aber das Feiern bleibt gleich.

Wenn die Impfung möglich ist, wird alles so werden, wie es früher war.

Langfristig hoffe ich auf vollkommene Genesung.

Gar nicht. Wenn der Spuk vorbei ist, werden alle wie bisher weitermachen. Anstatt mal neue Wege zu gehen und zerstörte Brücken neu aufzubauen, werden einfach die alten Pfade genutzt.

Ich hoffe, zwei Stunden nach Cluböffnung denkt niemand mehr an Corona und es wird gefeiert wie vorher.

Einlass nur noch mit Impfpass, dann kann’s wieder losgehen.

Zur Wiedereröffnung der Clubs gilt das Motto Back to 18. Hoch lebe der Filmriss. Prost!

Und:

Hier möchte ich nicht spekulieren.

Wann können Clubs wieder in den regulären Betrieb gehen?

Juni – August 2021 – 32%

September – Dezember 2021 – 29%

2022 – 32%

2023 und später – 6%

Nie – 1%