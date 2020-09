Der Telekom Electronic Beats Podcast erscheint in dieses Mal als Sonderfolge. Es wird kein einzelnes Interview geführt, sondern Host Gesine Kühne beschäftigt sich in der Reportage mit der Clubkultur in Krisenzeiten. Dafür hat sie mit einer Vielzahl an Protagonist*innen der Clubszene gesprochen, angefangen von Clubbetreiber*innen, Szeneliebhaber*innen, Vertreter*innen der Clubcommission und der Berliner Politik bis hin zu DJs. Kühne führt chronologisch durch die Pandemie ab der Verkündung der Clubschließungen am 13. März. So spricht sie mit dem Clubbetreiber Sebastian Riedl vom Ritter Butzke über die ersten orientierungslosen Wochen der Pandemie, mit Pamela Schobeß, Vorsitzende der Clubcommission, über die gemeinsamen Hürden aller Clubs während der Corona-Schließungen und mit Georg Kössler (Bündnis 90/Die Grünen), Sprecher für Clubkultur seiner Fraktion im Abgeordneten Haus, warum Clubkultur so wichtig und rettenswert ist, besonders für Minderheiten.