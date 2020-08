Baerenquell-Brauerei (Foto: A.Savin)

Bereits Mitte Mai verriet das Team der Griessmuehle, dass es eine neue Heimat gefunden hat. Nähere Infos dazu gab es lange nicht. Nachdem der Club sein Programm übergangsweise in der Alten Münze und im Polygon abhalten durfte, kündigte man auf der eigenen Homepage an, dass die Griessmuehle in Niederschöneweide wiedereröffnet. Laut Tagesspiegel wird das Gelände der früheren Bärenquell-Brauerei zum neuen Greissmuehle-Areal.



Bereits Anfang des Jahres bahnte sich der Auszug aus dem Areal an der Sonnenallee an, nachdem Investoren den Mietvertrag des Clubs nicht verlängern wollten.