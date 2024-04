Kim Ann Foxman und Cora: DJs in Berlin angegriffen

Die in Berlin lebenden DJs Kim Ann Foxman und Cora sind mutmaßlich Opfer einer Gewaltattacke geworden. Eine Frau habe Cora am 5. April 2024 in der Nähe der Thielenbrücke in Kreuzberg in den Schritt gegriffen und ihr Schläge ins Gesicht versetzt. Foxman, die den Angriff auf Instagram thematisiert, sei außerdem von einer weiteren Person angegriffen und auf den Boden gedrückt worden.

„Wir taten, was wir konnten, um uns zu verteidigen”, so Foxman. Nach der Attacke auf Cora habe sie um Hilfe gerufen und auch den Verkehr angehalten. „Allerdings hat niemand geholfen, also habe ich das Handy rausgeholt und die Täter:innen gefilmt.” Daraufhin sei auch Foxman zu Boden gestoßen worden.

Foxman als auch Cora sollen durch die Angriffe blaue Flecken am Körper und offene Wunden im Gesicht erlitten haben. Auf Instagram teilen DJs wie Ellen Allien, Perel und Answer Code Request ihre Solidarität mit dem DJ-Paar.