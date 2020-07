Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Auch die Coronakrise hat daran (zunächst?) nichts geändert. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und virtuellen Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt?

Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche vier ausgewählte Charts vor. Zweimonatlich versammeln wir die 30 wichtigsten Singles und zehn wichtigsten Longplayer.

Diese Woche präsentieren wir euch die Lieblingsplatten von Walter Merziger und Arno Kammermeier alias Booka Shade und Skryptöms Electric Rescue. Außerdem nennen die chilenische DJ und Produzentin Paula Tape und der Fever-AM-Labelchef Rhyw ihre aktuellen Favoriten. Freut euch auf verschrobene Techno-Grooves von Carlota, energetischen House von Casper Cole, DJ Bravers entspannte Downtempo-Vibes und treibenden Break-Beat von Amotik.

Booka Shade (Berlin)

Booka Shade (Foto: Presse)

Lieblings-Singles & -EPs:

1. Booka Shade feat. Eli & Fur – To the Sea (Einmusik Remix) [Blaufield]

2. Monkey Safari – Safe [Spectrum]

3. Casper Cole – Fader [Blaufield]

4. Rodriguez Jr. – Blisss [Mobilee Records]

5. Oliver Schories & Jan Blomqvist – Packard [Pracht Records]

6. Booka Shade – Polar Lights (John Monkman Remix) [Blaufield]

7. Adriatique & Marino Canal feat. Delhia de France – Home [Siamese]

8. Yeah But No – RunRunRun (Adam Port Remix) [Keinemusik]

9. 8Kays – Rolling EP [Blaufield]

10. Verboten Berlin – Undone [Vertigo]

Lieblings-LPs:

1 Four Tet – Sixteen Oceans [Text Records]

2 Rodriguez Jr – Blisss [Mobilee Records]

3 Booka Shade – Dear Future Self [Blaufield]

Electric Rescue (Paris)

Electric Rescue (Foto: ZespiraL)

Lieblings-Singles:

1. Ospiel – Fallen Romance [OECUS]

2. Electric Rescue – Fast Flight [KR/LF]

3. Amotik – Tirepan [Amotik Records]

4. Fixon – Mala [Prophet Recordings]

5. Dimi Angelis – Fifty Fifty [Angls]

6. Matrixxman – Cybersex [Lehmann Musik]

7. Sramaana – Othron [Skryptöm Demo]

8. Wlderz – Astray [Skryptöm]

9. Flaws – Unity [Float Records]

10. Stanislav Tolkachev – After A While [Prophet Recordings]

Lieblings-LPs:

1. Electric Rescue – Esquisse du Nouveau Monde [Skryptöm]

2. Apparat – Soundtracks: Dämonen [It’s Complicated Records]

3. Re.Kod – Sketch From A New Era [Wic Recordings]

Paula Tape (Mailand)

Paula Tape (Foto: Presse)

Lieblings-Singles & -EPs:

1. Niklas Wandt – Erdtöne EP [Kryptox]

2. Symptoms of Love – Foam (Streetside Mix) [Planet Trip]

3. Milord – META/MUSIC [Pinchy & Friends]

4. DJ Braver – Desde Maleza [Maleza Recordings]

5. Cute Heels – Beyond The War EP [Schrodinger’s Box]

6. Undefined Pattern – El Anejado (Fabrizio Mammarella Remix) [Richmerch]

7. Lerosa – It’s Hard [Bordello A Parigi]

8. IVAN – Delicious Fantasy [IVAN]

9. Donald’s House – 3 A.M [Filament]

10. Cooper Saver – Café Tropical (Turbotito Remix) [Internasjonal]

Lieblings-LPs:

1. Daniel Monaco – Summer Twilight [Slow Motion]

2. Various – Permanent Vacation 6 [Permanent Vacation]

3. Jex Opolis – Net Worth [Good Timin’]

Rhyw (Berlin)

Rhyw (Foto: Kasia Zacharko)

Lieblings-Singles & -EPs:

1. OnScreenActor – A Colour Scene [Peder Mannerfelt Produktion]

2. Nídia – Nunun [Príncipe]

3. Blawan – Immulsion (That Kind Of Kink Mix) [Ternesc]

4. AceMo – Perpetrator [self-released]

5. Carlota – Entropy to Syntropy [трип]

6. Aroent – Eleese [Awkwardly Social]

7. Kush Jones – Reso [Future Times]

8. Lack – Shifter [Livity Sound]

9. Swordman Kitala – Heat Flexx (O’Flynn and Ekhe) [Blip Discs]

10. Inland – Fundament [Counterchange]

Lieblings-LPs:

1. Space Afrika – hybtwibt [self released]

2. Shifted – The Dirt on Our Hands [Avian]

3. Gábor Lázár – Source [Planet Mu]