Das prestigeträchtige Label Hyperdub und der amerikanische Multimedia-Kanal Adult Swim haben sich zum 15-jährigen Bestehen des Musikimprints für eine Kollaboration zusammengetan. Die Compilation HyperSwim soll eine Momentaufnahme darstellen, in der das Label seine Einflüsse aus der Musikwelt reflektiert. Dafür wurden 19 Künstler*innen mit exklusiven Produktionen eingeladen: Vertreten sind beispielsweise Burial, Ikonika, Kode9, Angel-Ho oder Fatima Al Qadiri – das Spektrum reicht demnach von UK Bass bis Techno.

Diesen Freitag, den 22. November, wird HyperSwim einmal in voller Länge auf dem Online-Kanal Adult Swim gestreamt. Am Tag darauf, dem 23. November, erscheint die Compilation auf allen digitalen Plattformen. Einen ersten Vorgeschmack auf das Release gibt der Track „Crush” von Laurel Halo:

Various Artists – HYPERSWIM (Hyperdub)

01. MHYSA – Games

02. Okzharp and Manthe Ribane – In Your Own Time

03. Ikonika – Primer

04. Proc Fiskal – Devlish River

05. DJ Taye – Inferno

06. DJ Haram – Get it

07. Angel Ho – Chaos

08. Burial – Old Tape

09. Doon Kanda – Perfume

10. Mana – Climbing The Walls 11. Dean Blunt – Darcus

12. Scratchclart – Baka

13. Cooly G – Nocturnal

14. Nazar – Unruly

15. Kode9 – Cell3

16. DJ Spinn – Opioids

17. Lee Gamble – Chain 9

18. Laurel Halo – Crush

19. Fatima Al Qadiri – Filth

Format: Digital

VÖ: 23. November 2019