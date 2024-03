Loveparade-Podcast: Dr. Motte und Westbam ziehen ihre Beiträge zurück

Dr. Motte hat seine Aussagen aus dem Loveparade-Podcast von Anja Schneider zurückgezogen. Die Rohfassung der ersten Folge von The Story / Loveparade sei dem Mitgründer der Berliner Techno-Parade vor Veröffentlichung zur Verfügung gestellt worden. Allerdings soll darin eine „grundlegende Ablehnung gegenüber der Person Dr. Motte” erkennbar werden, so sein Team von Rave The Planet.

Der Entscheidung von Dr. Motte, das Interview aus dem Podcast zurückzuziehen, sei allerdings ein Artikel auf der Homepage des Radiosenders 90s90s vorausgegangen, sagt Ellen Dosch-Roeingh von Rave The Planet der GROOVE. 90s90s ist für die Produktion des Podcasts von Anja Schneider verantwortlich. Im Text über Dr. Motte seien inhaltliche Falschinformationen und Diskreditierungen über seine Person verbreitet worden, so Dosch-Roeingh.

„Alle Interview-Aufnahmen von Dr. Motte wurden daraufhin zurückgezogen”, sagt Anja Schneider zu Beginn der ersten Folge von The Story / Loveparade. Anschließend habe auch Westbam bekanntgegeben, dass er nicht mehr Teil des Podcasts sein möchte.

Man könne diese Vorwürfe nicht nachvollziehen, so Schneider. Allerdings wolle man ihre Entscheidung respektieren. Die Aussagen des Podcasts würden aber nicht verändert werden. Schneider erzähle vielmehr „aus meiner Erinnerung nach”, worum es in den Gesprächen mit Dr. Motte und Westbam gegangen sei. Weiterhin im Podcast zu hören sind neben Ellen Allien und Mijk van Dijk auch DJ Tanith und Paul van Dyk.

Die erste Folge des Podcasts von Anja Schneider erschien am 11. März 2024 in Zusammenarbeit mit dem Radiosender 90s90s. Schneider, die selbst als DJ und Radiomacherin arbeitet, will darin die Geschichte der Loveparade nacherzählen.

Die Loveparade wurde 1989 von Dr. Motte und Danielle de Picciotto in Berlin gegründet. Sie gehörte zu den größten Techno-Paraden der Welt. Seit 2022 veranstaltet Rave The Planet in Berlin eine gleichnamige Parade. Unseren Bericht zur Veranstaltung von 2023 lest ihr hier.