Tracks gibt es wie Sand am Meer. Vor allem im digitalen Zeitalter, in dem dank Soundcloud und Ableton der Pool an möglichen Produzent*innen stetig wächst. Doch was aus dieser unendlichen Menge an Musik bewegt die DJs und Dancefloors von heute? Wo sind die wahren Schätze versteckt? Dieser Frage widmen wir uns Woche für Woche und holen den Rat der maßgeblichen DJs der Szene ein. Wir stellen Euch jede Woche drei DJ-Charts und die Verkaufs-Charts eines Stores oder Vertriebs vor. Zweimonatlich versammeln wir die dreißig wichtigsten Releases und die zehn wichtigsten Alben des Monats.

Dieses Mal mit dem Berliner Amotik, Stikdorn von dem Kölner Label Henk Records, der Londonerin Sybil und dem in Frankfurt ansässigen Gosu Store. Wie immer in alphabetischer Reihenfolge:

Amotik

Foto: Press (Amotik)

Lieblingstracks:

1. Lagware – I_DSF%f1_l00P [SUB tl]

2. Karenn – Crush The Mushrooms [Voam]

3. Robert Hoff – Boderline [INNSIGNN]

4. Uun – Of Infinite Space [The Nursery]

5. Invite – Tivoli [Persistence]

6. Vardae – Rope Gun [Parabola]

7. Gacha Bakradze – Refer [HOROOM]

8. Steve Bicknell – Reality Cycles [Granulart Recordings]

9. Prophän – A Guinean Brotherhood [Rhadâb]

10. Kaiser – Tales of the Future [Soma]

Lieblingsalben:

1. Karenn – Grapefruit Regret [Voam]

2. Keith Carnal – Retrofit [SEC NDº]

3. Stenny – Upsurge [Illian Tape]

Stikdorn

Foto: Press (Stikdorn)

Lieblingstracks:

1. Karenn – Crush the Mushrooms [Voam 002]

2. Dj Julien & Gonzague – Resistance from P.A. [Mirage 10]

3. Tommy Holohan – Fear What You Don’t Understand [Haven 007]

4. Portrait – Halo [Our Circula Sound 15]

5. A.J. Sound – Single Cell [Decay Records 01]

6. Ohm – Tribal Tone (Ruffneck Mix) [Vibe 4]

7. Blint – Mondphase 2 [Blint 005]

8. Clemens Neufeld – Weststrand [Fön 10]

9. Bluetrain aka Steve O Sullivan – Congo Shuffle versio [Future Primitive 005]

10. Stikdorn / MK Braun – Loose it [Henk Records 002]

Lieblingsalben:

1. Space Cat – Karraveth [Candyline Records 016]

2. X – Ten Years of Artefacts [Stroboscopic Artefacts 10Years LP]

3. Various – Vital Impetus [June 14]

Sybil

Foto: © Kasia Zacharko (Sybil)

Lieblings-EPs:

1. Blawan – Many Many Pings [Ternesc]

2. Leila Samir – No Music EP [More Time]

3. Auton – Tute Bianche [Tram Planet]

4. AQXDM – Infrared [Houndstooth]

5. Lucid Dreams – Lucid Dreams EP [The Stone Tapes]

6. Djrum – Hard To Say / Tournesol [R&S]

7. object blue – FIGURE BESIDE ME – [Self-Released]

8. Anastasia Kristensen – M A X I M A [Houndstooth]

9. Walton – Depth Charge [Illian Tape]

10. India Jordan – Warper [Local Action]

Lieblingsalben:

1. Rrose – Hymn to Moisture [Eaux]

2. Boreal Massif – We All Have An Impact [Pessimist Productions]

3. xin – MELTS INTO LOVE [Subtext]

Gosu Store Frankfurt

Foto: Luuk (Gosu Store Frankfurt)

Verkaufs-Charts für EPs:

1. Skatebård, Crystal Bois – Conga / Live at Skurkeklubben [Sex Tags Mania]

2. Ludwig A.F. Röhrscheid – Between Worlds [Exo Recordings]

3. International Toyin Agbetu presents Nemesis – The Transgressive Storms EP [Frame Of Mind]

4. Overmono – POLY011 [Poly Kicks]

5. Even Tuell – Workshop 27 [Workshop 027]

6. Schacke – Kisloty Forever EP [Kisloty]

7. Telephones – Multiverse / Turbofutúr [European Carrycall]

8. Alleged Witches – Initiation Rituals [Dimensions Recordings]

9. ROD – Tatu / Tata [RODlabel]

10. Roza Terenzi – Metal Glo EP [Klasse Wrecks]

Verkaufs-Charts für Alben:

1. Wanderwelle & Bandhagens Musikfoirening – Victory Over The Sun [Semantica]

2. Shorelights – Bioluminescence [Astral Industries]

3. Om Buschmann – Total [Glossy Mistakes]