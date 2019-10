Ausschnitt LP-Cover: Burial – Untrue

Steht Weihnachten vor der Tür, lässt auch Burial von sich hören: Der mysteriöse Londoner Produzent, der als No-Name mit seinen verrauschten Meisterwerken Untrue oder Burial elektronische Musik neu schrieb, legt am 6. Dezember eine 17 Track-Compilation vor. Auf Tunes 2011 To 2019 finden sich Hits wie „Come Down To Us” oder „Truant”, aber auch seine letzte EP Claustro/State Forest vom Juni 2019. Ein schönes Geschenk für sein Stammlabel Hyperdub, das gerade Fünfzehnjähriges feiert.

Auf der Compilation, die mit einer Spieldauer von 150 Minuten als Doppel-CD und Download erscheint, führt der Ausnahmeproduzent von Ambient über verstörende Clubmusik zu dekonstruiertem Pop – ohne einen Haufen Vinyl-Singles erwerben zu müssen. Im GROOVE-Feature vom Januar 2008 erfahrt ihr mehr über den Prozess hinter Burials Durchbruchs-Album Untrue.

Burial – Tunes 2011 To 2019 (Hyperdub)

CD1

01. State Forest

02. Beachfires

03. Subtemple

04. Young Death

05. Nightmarket

06. Hiders

07. Come Down To us

08. Claustro

09. Rival Dealer

CD2

01. Kindred

02. Loner

03. Ashtray Wasp

04. Rough Sleeper

05. Truant

06. Street Halo

07. Stolen Dog

08. NYC

VÖ: 6. Dezember 2019

Format: 2xCD, Digital