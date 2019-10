Das britische DJ- und Produzentenduo Karenn, das sich aus Blawan und Pariah zusammensetzt, hat sein Debütalbum auf ihrem diesjährig gegründeten Label Voam angekündigt. Grapefruit Regret kommt mit acht Tracks auf zwei 12″ heraus und erscheint im November 2019.

Es ist bereits das dritte Release, das Karenn im Jahr 2019 veröffentlichen, nachdem sie zuvor eine fünfjährige Pause eingelegt hatten. Im April erschien bereits die EP Kind Of Green, das erste Release auf Voam. Danach gründeten die Künstler das Sublabel Voam Club Archive, wo in Zukunft Liveset-Mitschnitte auf Vinyl und digital erscheinen werden. Den Anfang machte Voam Club Archive 001 am 26. August. Das Duo ist bekannt für seine aufwendigen modularen Synthesizer-Stacks, die sowohl im Live-Kontext als auch bei Studioproduktionen zur Erschaffung vielschichtiger Technotracks eingesetzt werden.

Karenn – Grapefruit Regret (Voam)

A1 / 1. Lemon Dribble

A2 / 2. Strawbs

B1 / 3. Peel Me Easy

B2 / 4. Raz

C1 / 5. Crush The Mushrooms

C2 / 6. Cloy

D1 / 7. Kumquat

D2 / 8. Taste Yourself

Format: Double LP, digital

VÖ: November 2019