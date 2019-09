Foto: Presse (Exterminador)

Berghain-Resident und Ostgut Ton-Artist Marcel Dettmann startet neben Marcel Dettmann Records ein weiteres Label: Bad Manners. Dettmann möchte sich und ihm eng verbundenen Künstlern eine Plattform bieten, die Freiraum für Experimente und eine gewisse Unvorhersehbarkeit in ihren Releases zulässt. Für eine der ersten EPs hat sich Mario Resta aka Exterminador gefunden, dessen vier Tracks sowohl der Brechstange als auch den zarten Blümchen auf dem apart gestalteten Cover entsprechen.

„You Are Not I” besticht mit warmen Kicks und einer Bassline, die gleichermaßen erratisch daher kommt wie die darauf gelayerten Synths. Die gelegentlich eingespielten Vocal-Samples, irgendwo zwischen überhörter Konversation, Hintergrundlärm und dem titelgebenden Zitat, tragen zur wirren Stuktur des Tracks bei, der voller Verheißung jene Emotionen aufstaut, die in einem wohlselektierten Set zu einem späteren Zeitpunkt letztlich freibrechen – musikgewordene Antizipation.

Hört hier die Trackpremiere von „You Are Not I”

Exterminador – Bad Manners 2 (Bad Manners)

A1. Bleeding From Inside

A2. You Are Not I

B1. Pericos

B2. Scattered Remains

Format: 12″, Digital

VÖ: Mitte September 2019