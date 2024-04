Mike Everett: Stagemanager des Berghain verstorben

Mike Everett, der Stagemanager des Berghain und seines Vorgängerclubs OstGut, ist verstorben. Die Nachricht wurde nach einem Instagram-Post von Marcel Dettmann vom vergangenen Samstag publik. „Auf Wiedersehen, Mike. Danke dir aus ganzem Herzen dafür, dass du immer für mich da warst. Deine Liebe und dein Respekt – du bist eine wahre Legende”, schrieb Dettmann.

Unter dem Post kondolierten etliche weitere DJs und Personen aus dem Berghain- und OstGut-Kontext – beispielsweise Türsteher Sven Marquardt, Freddy K oder Kittin. Diese schrieb: „Wie soll man sich die Welt ohne seine Umarmungen und sein Lachen vorstellen?” André Galluzzi, früher Resident im OstGut, betonte, dass er mit Everett seit Zeiten des Berghain-Vorgängers zusammenarbeitete. „Ich vermisse dich, Mike.”

Everett war auch für die Clubs Maria am Ostbahnhof und Deli im Berliner Stadtteil Friedrichshain tätig. Er wuchs in New York auf.